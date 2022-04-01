İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2022 Cuma / 29 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6957
  • EURO
    16,2396
  • ALTIN
    908.61
  • BIST100
    2251.68
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB'den ''Denizaltıdan Personel Kurtarma Eğitimleri'' paylaşımı
Güncel

MSB'den ''Denizaltıdan Personel Kurtarma Eğitimleri'' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Satha çıkma yeteneğini kaybetmiş denizaltıdaki personeli kurtarma faaliyetleri çerçevesinde Erdek Körfezi'nde “Denizaltıdan Personel Kurtarma Eğitimleri” icra edildiğini açıkladı.

IHA1 Nisan 2022 Cuma 20:59 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 20:59
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Satha çıkma yeteneğini kaybetmiş denizaltıdaki personeli kurtarma faaliyetleri kapsamında Erdek Körfezi'nde 'Denizaltıdan Personel Kurtarma Eğitimleri' icra edildi.

Eğitimlere; Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı personeli ile 4 gemi, 1 denizaltı ve 1 helikopter iştirak etti. Eğitimlerde; ADS-1200, TCB ISTAKOZ-2 ve 3000 metre derinliğe dalabilen TCB AHTAPOT kurtarma cihazları kullanılarak Birinci Sınıf Dalgıç personel tarafından dalışlar yapıldı" denildi.

  • Erdek Körfezi
  • Denizaltıdan Personel Kurtarma Eğitimleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.