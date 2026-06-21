MSB'den dijital hamle: “MSB Mobil” uygulaması kullanıma sunuldu

MSB Muhabere ve Bilgi Sistem Daire Başkanlığında görevli personel tarafından yazılımı yapılan ve MSB Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliğince yönetilen"MSB Mobil" uygulamasında geliştirme çalışmaları sürekli takip edilerek yani uygulamalar sunuluyor.

Tüm yazılım ve geliştirme faaliyetleri Bakanlığın kendi mühendisleri tarafından yapılan uygulamanın görsel ve metin bazlı içerikleri ise Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği personeli tarafından hazırlandı.

Anıtkabir ve Harbiye Askeri Müzesine kolay erişim sağlayan "sanal tur" gibi interaktif birçok içeriğin yer aldığı uygulamada, "Çocuk Köşesi" adında ayrı bir sekme de yer alıyor.

Bu kısımda, boyama kitabı, yap-boz ve videoların bulunduğu içerikler çocukların kullanımına sunuldu.

"TAMAMI MÜHENDİSLERİMİZ TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ"

Uygulama hakkında AA muhabirine bilgi veren MSB Muharebe ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığı Örün Siteleri ve Mobil Yazılım Şube Müdürü Selda Mete, uygulamanın sürekli güncellendiğini ve yeni içerikler eklendiğini belirtti.

Değişen ve gelişen teknolojileri yakından takip ederek, yeniliklere açık uygulamalar geliştirdiklerini anlatan Mete, buna paralel olarak yeni teknolojik faaliyetleri bakanlık hizmet birimlerine kazandırma hedefiyle yazılım faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda oluşturulan MSB Mobil uygulamasının bakanlık öz kaynakları ve imkanları kullanılarak, tamamı başkanlık bünyesinde çalışan mühendisler tarafından geliştirildiğini ve hizmete alındığını aktaran Mete, uygulamanın her geçen gün ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenerek hizmet vermeye devam ettiğini dile getirdi.

"SAVUNMA YALNIZCA SAHADA DEĞİL, HER YERDE YAPILIR"

Uygulamada ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Türk tarihinin önemli komutanları, harp tarihi, kahramanlık destanları, tarihe geçen önemli olaylar, şehitlerin anıları gibi özel başlıkları ele alan podcastler de yer alıyor.

Sesli üretilen içeriklerin tamamında bakanlığın arşivlerinden yararlanıldı.

Uygulamanın "podcast" bölümünde görev alan MSB Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü Mali Kontrol Uzmanı Emel Çakır, bakanlığın dijital platformlara büyük önem verdiğini vurguladı.

Bakanlığın, "MSB Mobil" uygulamasıyla podcast dünyasındaki yerini aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Podcastlerimiz özel günler, önemli faaliyetler ve şanlı tarihimize ışık tutan birbirinden farklı içerikleri kapsamaktadır. Ben ve benim gibi seslendirme konusunda eğitim almış arkadaşlarım veya bu konuda istekli olanlarla birlikte, büyük bir özveri ve gayret sergileyerek, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak kendi işlerimizin yanında podcastleri hazırlıyoruz ve dinleyicilerimizin beğenisine sunuyoruz. MSB personeli olarak büyük bir emek ve özveriyle hazırladığımız podcastlerimizi 'MSB Mobil' uygulaması üzerinden dinleyebilirsiniz."

MSB Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğünde tercüman olarak çalışan ve podcast servisine de katkı sunan Binnur Akıncı Yeşil ise görevine ek olarak MSB bünyesinde kurulan mobil uygulamanın podcast servisine sesiyle destek vermeye çalıştığını anlattı.

Bunu, hem Türkçe hem de İngilizce yapmaya çalıştığını ifade eden Yeşil, "Bakanlığımız bünyesinde tamamen kendi öz kaynaklarıyla oluşturulmuş olan bu platform, sahada aktif olarak hizmet veren personelimize burada ses ve nefes oluyor. Çünkü biz şunun bilincindeyiz ki savunma yalnızca sahada değil, sesin ve bilginin ulaştığı her yerde yapılır." diye konuştu.

AFİŞ ÇALIŞMALARI, DUVAR KAĞITLARI VE HİKAYELER DE YER ALIYOR

MSB Mobil uygulamasında, basın açıklamaları, asker alma duyuruları, personel temin bildirimleri gibi içeriklerin yanı sıra grafik birimi tarafından hazırlanan afiş çalışmaları, duvar kağıtları ve hikayeler de yer alıyor.

Uygulama için içerik üreten ve MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde grafiker olarak çalışan Damla Sağlam Çubukçu, "Burada bizim görevimiz, yazılı ve dijital olarak çalışmalar hazırlamak. Son dönemde 'MSB Mobil' uygulaması üzerine yoğunlaştık. Bu uygulamada duvar kağıdı çalışmaları, haberlerin en güncel hallerini sunmaktayız. Çocuklara yönelik içerikler ve daha fazlası da var. Bizlere desteğinizi bekliyoruz." dedi.

MSB Mobil uygulamasında askerlik görevini yerine getirecek gençler için, "ilk er eğitim birliklerinin" adresleri ve iletişim bilgileri, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için orduevi ile yerel ve özel eğitim merkezlerinin iletişim bilgileri, İngilizce sözlük ve İngilizce askeri terminolojinin kolayca öğrenilmesini sağlayacak sözcük eşleştirme aracı da bulunuyor.

Uygulama ile bakanlığın etkin, saygın ve caydırıcı gücü, dijital ortamda da temsil ediliyor.

Öte yandan, MSB tarafından hazırlanan podcastlerin artık dijital müzik platformu Spotify üzerinden de yayımlanacağı öğrenildi.