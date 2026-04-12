  MSB'den dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Herkesin sözü biz konuşana kadar
MSB'den dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Herkesin sözü biz konuşana kadar

ABDULLAH POLAT12 Nisan 2026 Pazar 14:39 - Güncelleme:
MSB'den dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Herkesin sözü biz konuşana kadar
Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren ve Türkiye'nin "Terörsüz Bölge" hamlesiyle kirli planları bozulan İsrail'e, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) tarihi bir ayar geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan soykırımcı Netanyahu ve ekibine tek bir fotoğrafla cevap veren Bakanlık, "Tarih iyi bilir" notuyla dosta güven düşmana korku saldı.

SİYONİST ŞEBEKENİN "KUYRUK ACISI"

İsrail'in "Arz-ı Mev'ud" hayallerini ve bölgedeki kaos planlarını bir bir çökerten Türkiye, siyonist yönetimi iyice köşeye sıkıştırdı. Pakistan'daki kritik müzakereler sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzatma cüretinde bulunan Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın küstah sözlerine yanıt gecikmedi.

NETANYAHU HADDİNİ AŞTI

Pakistan'da ABD-İran müzakerelerinin olduğu anlarda soykırım şefi Netanyahu, küstah sözlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Netanyahu, "Liderliğim altında İsrail, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine İran'ın terör rejimi ve vekilleriyle savaşmaya devam edecek. Erdoğan, onları barındırıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti" şeklinde rezil bir iftira atıp PKK/YPG terörüne aklamaya kalktı.

TEK KAREYLE DÜNYAYA MESAJ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal paylaşımda kullanılan "Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır... Tarih iyi bilir" ifadeleri, bölgedeki gerçek oyun kurucunun kim olduğunu tüm dünyaya bir kez daha hatırlattı.

KAOS PLANLARI ÇÖKTÜ, SİYONİSTLER KUDURDU

Netanyahu'nun bölgeyi parçalama ve "Davut Koridoru" hayallerine indirilen darbeler, İsrail kanadında büyük bir paniğe yol açtı. Türkiye'nin kararlı duruşu karşısında diplomatik ve askeri olarak çaresiz kalan siyonist yetkililerin tehditkar açıklamaları, MSB'nin caydırıcı mesajıyla yankısız kaldı.

TARİH TEKERRÜR EDECEK!

MSB'nin mesajı net: Bölgedeki dengeleri bozmaya çalışanlar, karşılarında her zaman Türkiye'nin sarsılmaz gücünü bulacak. Siyonistlerin iftira ve tehditlerine karşı Türk ordusunun "Biz buradayız" duruşu, tarihin sayfalarına yeni bir ayar olarak geçti.

ÖNERİLEN VİDEO

Uluslararası sularda Türk balıkçı teknesini taciz

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
