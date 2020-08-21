İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2020 Cuma / 2 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3357
  • EURO
    8,6466
  • ALTIN
    457.572
  • BIST100
    1109.88
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB'den doğal gaz rezervi paylaşımı: Müjdeler olsun
Güncel

MSB'den doğal gaz rezervi paylaşımı: Müjdeler olsun

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesaplarından, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin bulunmasına ilişkin teşekkür mesajını 'Müjdeler olsun', başlığıyla paylaştı.

AA21 Ağustos 2020 Cuma 18:14 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 18:14
ABONE OL

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yayımlanan teşekkür mesajında şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Karadeniz'deki Tuna-1 sahasında keşfedilen doğal gaz rezervi asil milletimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu büyük müjdenin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, 320 milyar metreküplük doğal gazın keşfinde emeği geçen, fedakarca ve kahramanca çalışan herkesi yürekten kutluyoruz."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.