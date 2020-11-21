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MSB'den duygulandıran videolu paylaşım: Yıllar sonra Ağdam'da ezan sesi duyuldu

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra Ağdam'a girmesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Açıklamada 'Kahraman Azerbaycan ordusu, öz toprağı olan Ağdam'a şanlı ay yıldızımızı astı. Yıllar sonra Ağdam'da ezan sesi duyuldu.' denildi.

AA21 Kasım 2020 Cumartesi 08:13 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 08:25
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Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), "Kahraman Azerbaycan ordusu, öz toprağı olan Ağdam'a şanlı ay yıldızımızı astı. Yıllar sonra Ağdam'da ezan sesi duyuldu." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından, Ermenistan silahlı güçlerinin 1993'te işgal ettiği Ağdam ilinden, imzalanan ateşkes gereği çıkmasının ardından Azerbaycan ordusunun şehre girmesine ilişkin videolu paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Kahraman Azerbaycan ordusu, öz toprağı olan Ağdam'a şanlı ay yıldızımızı astı. Yıllar sonra Ağdam'da Ezan sesi duyuldu. Azerbaycan askerleri, Ermenistan ordusunun tuzakladığı mayın/EYP'leri tespit ve imha çalışmalarına başladı. Ağdam, her şeyiyle güvenli hale getirilecek." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan ordusunun Ağdam'a girdiği anların bulunduğu videoda, askerlerin kentte arama tarama faaliyetleri yaptığı görülüyor.

Ayrıca videoda, askerlerin, minaresine Azerbaycan bayrağı asılan kentteki bir caminin çevresini temizlediği ve camiden ezan okunulan anlar yer alıyor.

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