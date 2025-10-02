MSB'den ''Gazze'' açıklaması: Adil ve kalıcı barışın tesisine katkı sağlayacağız

MSB'nin açıklamasından satır başları şöyle;

- Suriye Harekat Alanları'nda Tel Rıfat (262 km) ve Menbic'de (380 km) imha edilen tünel uzunluğu 642 kilometreye ulaşmıştır.

- Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 188 kişi yakalandı, 735 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

- 1 Ocak'tan bugüne sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 177, engellenen kişi sayısı da 51 bin 876'ya ulaşmıştır.

- (Suriye'deki son duruma ilişkin) Terör örgütü SDG'nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir.