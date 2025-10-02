İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2025 Perşembe / 10 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6057
  • EURO
    49,0125
  • ALTIN
    5182.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB'den ''Gazze'' açıklaması: Adil ve kalıcı barışın tesisine katkı sağlayacağız
Güncel

MSB'den ''Gazze'' açıklaması: Adil ve kalıcı barışın tesisine katkı sağlayacağız

MSB'den 'Gazze' açıklaması: Adil ve kalıcı barışın tesisine katkı sağlayacağız.

Haber Merkezi2 Ekim 2025 Perşembe 12:02 - Güncelleme:
MSB'den ''Gazze'' açıklaması: Adil ve kalıcı barışın tesisine katkı sağlayacağız
ABONE OL

MSB'nin açıklamasından satır başları şöyle;

- Suriye Harekat Alanları'nda Tel Rıfat (262 km) ve Menbic'de (380 km) imha edilen tünel uzunluğu 642 kilometreye ulaşmıştır.

- Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 188 kişi yakalandı, 735 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

- 1 Ocak'tan bugüne sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 177, engellenen kişi sayısı da 51 bin 876'ya ulaşmıştır.

- (Suriye'deki son duruma ilişkin) Terör örgütü SDG'nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da faciadan dönüldü: Canını son anda kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.