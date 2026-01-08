MSB'den Halep açıklaması: Suriye isterse yardım ederiz

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümünde şehadete yürüyen kahramanları rahmetle anan Aktürk, "Birinci İnönü Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde ise başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere harekata komuta eden İsmet İnönü'yü ve İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını, tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

- TERÖRLE MÜCADELE

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 1 Ocak'tan bugüne kadar sınır ve sınır ötesinde arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ile imha çalışmalarına devam edildiğini belirtti.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, "Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu Münbiç'te imha edilen 2 kilometre tünelle 743 kilometreye ulaşmıştır. Böylece Tel Rıfat'ta tespit edilen tünellerin tamamı Münbiç'te ise yüzde 91'i imha edilmiştir." dedi.

- HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudut güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk, 1 Ocak'tan bu güne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 108 kişinin yakalandığını ve yakalananlardan birinin ise terör örgütü mensubu olduğunu belirtti.

Bu kapsamda 853 kişinin hududu geçemeden engellendiğini söyleyen Aktürk, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 51 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği bilgisini verdi.

- BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milli güvenliğin yanı sıra pek çok bölgede güvenlik, barış ve istikrara etkin katkılar sunmaya devam ettiğini söyledi.

Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu'na katkıda bulunacak ülkelerin Genelkurmay Başkanlarının katıldığı uzaktan görüntülü görüşme toplantısının 5 Ocak'ta yapıldığını söyleyen Aktürk, şunları kaydetti:

"Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu 'Komite Toplantısı' ile 'Komuta Devri ve Aktivasyon Töreni' Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığı'nda bugün icra edilmektedir. Yarın başlayacak ve 18 Ocak'a kadar devam edecek 8'inci aktivasyon faaliyeti kapsamında, 7-10 Ocak tarihleri arasında Bulgaristan Deniz Kuvvetleri unsuru Priboy ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Ghiculescu gemileri İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirmekte, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve TCG Ayvalık gemilerimiz tarafından 12-13 Ocak'ta Burgaz/Bulgaristan'a, 17-18 Ocak'ta Köstence/Romanya'ya liman ziyaretleri yapılacaktır."

- İSRAİL

Aktürk, İsrail'in, Gazze'deki ateşkes ihlallerine yeni yılda da devam ettiğini söyledi.

İsrail'in, birçok yardım kuruluşunun lisansını çeşitli bahanelerle iptal ederek bölgeye yapılan insani yardımları kısıtladığını ifade eden Aktürk, İsrail'in ateşkese eksiksiz riayet etmesi ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasına izin vermesinin uluslararası toplumun ortak beklentisi olduğunu söyledi.

- İKİLİ GÖRÜŞMELER

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun programına ilişkin de bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"Bugün, Sayın Genelkurmay Başkanımızın resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Ürdün Genelkurmay Başkanı'nı kabul edecek, yarın da ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Türkiye-Endonezya Savunma ve Dışişleri bakanlarının yer alacağı 2+2 formatındaki toplantıya katılacaktır. Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız, Japonya'da düzenlenen 'Hint Pasifik Yeni Yıl Paraşüt Atlayışı Faaliyeti'nin 11 Ocak'taki seçkin gözlemci gününe iştirak edecektir. Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız bugün, resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri Komutanı'nı ağırlayacaktır."

- EĞİTİM VE TATBİKATLAR

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, etkinlik ile caydırıcılığını daha da artırmak için eğitim ve tatbikat faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini söyledi.

Japonya'da 4-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Hint Pasifik Yeni Yıl Paraşüt Atlayışı Faaliyeti'ne iştirak edildiğini, 13-20 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Çok Uluslu Hava İndirme Tatbikatı'na katılım sağlanmasının planlanlandığını belirten Aktürk, "Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantıları kapsamında 5 Ocak'ta başlayan ve ülkemizde gerçekleştirilen Türkiye-Suudi Arabistan toplantısı yarın sona erecek, Türkiye-Bangladeş toplantısı ise 12-16 Ocak tarihleri arasında yine ülkemizde icra edilecektir." ifadelerini kullandı.

- ENVANTERE YENİ GİREN SİLAH SİSTEMLERİ

Aktürk, savunma sanayisinin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin kabiliyetlerinin arttırıldığını belirtti.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları söyledi:

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Seyyar Havan Tespit Radarı, MİLKED Elektronik Destek Sistemi (3A3) ile Milli Piyade Tüfeği (MPT-76), muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmış, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından, çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır. Ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayata geçirdiği stratejik projelerle savunma sanayimizin gelişimine önemli katkılar sunan, yüksek yerlilik oranı, üretim gücü, esnek proje yönetimi ve ihracat kabiliyetiyle öne çıkan, Bakanlığımıza bağlı ASFAT'ın 8'inci kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyor, tüm personelimize çalışmalarında başarılar diliyoruz."

- ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Aktürk, personel ve askeri öğrenci alım işlemleri kapsamında, "Kara Kuvvetleri Komutanlığına 2026 Yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er" başvurularının 18 Ocak'a kadar yapılabileceğini söyledi.

"Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine Memur ve Sözleşmeli Personel Temini" başvurularının 25 Ocak'a kadar süreceğini belirten Aktürk, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı" başvurularının ise 29 Ocak'a kadar yapılabileceğini bildirdi.

- BEDELLİ ASKERLİK

Yapılan düzenleme ile bedelli askerliğin memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini hatırlatan Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2026 yılının ilk altı ayı için yayımlanan 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre 333 bin 89 lira 4 kuruş olmuş, 7 Ocak'tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır." dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin konuşan Aktürk, "Toplumun doğru bilgiye erişimini sağlamak adına büyük bir sorumlulukla görev yapan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek etiğine bağlı, ilkeli çalışmalarının devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından Bakanlık tarafından basın mensuplarının soruları cevaplandı.

Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü SDG'nin kontrolünde bulunan mahallelere yönelik operasyonlara ilişkin sorular üzerine Bakanlıkça şu açıklama yapıldı:

"Terör örgütünün, sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep'te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, 'tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır."

- RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı ateşkesin sağlanmasına ilişkin sorular üzerine, Türkiye'nin her türlü yapıcı girişime katkı sunmaya hazır olduğu, bu doğrultuda, "Gönüllüler Koalisyonu"na aktif olarak katılım sağladığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin Ukrayna'ya Barış Gücü kapsamında asker göndermesi için öncelikle ateşkesin sağlanması, sonrasında görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulmasının gerektiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz, sağlanacak bir ateşkes sonrası Karadeniz'de güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi ile seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik askeri planlamalara liderlik etmektedir. Türkiye, bölgesel sahiplik ilkesi doğrultusunda Karadeniz'deki dengeyi sağlayan ve bölgenin güvenliği konusunda büyük önem arz eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni dikkatle, sorumlu, tarafsız ve tavizsiz bir biçimde uygulamıştır, uygulamaya da devam edecektir."

- YUNANİSTAN BASINININ "GEMİLERE TACİZ" İDDİASI

Yunan basınında yer alan "Ege Denizi'nde gemilerin taciz edildiğine" ilişkin iddiaların sorulması üzerine Bakanlık şu açıklamayı yaptı:

"Yunanistan, Ege Denizi'nde ülkemizin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayarak, tek taraflı faaliyetler yürütme girişiminde bulunmaktadır. Ancak söz konusu girişimler, uluslararası hukuk çerçevesinde ve ülkemizin girişimleri ile etkisiz kılınmaktadır. Bu kapsamda, Yunanistan tarafından seyir duyuruları yayımlanan Panama bayraklı Ocean Link kablo döşeme gemisinin optik kablo döşemesine ilişkin faaliyetleri yakından takip edilmektedir. Yunan basınında iddia edildiği gibi Türkiye tarafından söz konusu gemiye yönelik taciz söz konusu değildir."

- "TÜRKİYE, SOMALİ'NİN EGEMENLİĞİNE DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK"

Bir başka soru üzerine, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanımasının, uluslararası hukukun açık ihlali olduğuna vurgu yapıldı.

Konuya ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Bu durum Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almakta, bölgedeki hassas dengeleri daha kırılgan hale getirmektedir. Söz konusu adım bugüne kadar 70'in üzerinde ülke ve uluslararası organizasyon tarafından kesin bir dille reddedilmiştir. Türkiye, kardeş Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini kararlılıkla sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Somali'nin istikrarı ve güvenliği çerçevesinde, Somali Ordusunun Havarij Terör Örgütü ile mücadelesinin desteklenmesine, Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat, eğitim-öğretim, askeri altyapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi ile eğitime destek ve yardım faaliyetlerine devam etmektedir."