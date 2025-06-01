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MSB'den Hava Kuvvetleri'nin yıl dönümüne özel klip: Göklerdeki gücümüz daim olsun

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri'nin 114'üncü kuruluş yıl dönümünde 'Göklerdeki gücümüz daim olsun' notuyla özel bir klip paylaştı.

IHA1 Haziran 2025 Pazar 12:07 - Güncelleme:
MSB'den Hava Kuvvetleri'nin yıl dönümüne özel klip: Göklerdeki gücümüz daim olsun
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MSB, Hava Kuvvetleri'nin 114'üncü kuruluş yıl dönümüne özel bir klip paylaştı. MSB tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Göklerin sancağı dalgalanır yıldızla, 114 yılın kudreti, çelikten kanatlarla! Türk Hava Kuvvetlerimizin 114'üncü kuruluş yıl dönümünü gurur ve minnetle kutluyor, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Göklerdeki gücümüz daim olsun."

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