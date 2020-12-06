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Güncel

MSB'den kritik 'Sincar' açıklaması: Takipteyiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamasında son 1 ayda yapılan 28 operasyonda 58 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca açıklamada, 'Sincar Merkezi Irak Hükümeti ve IKBY arasında imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları destekliyoruz. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz.' ifadelerine yer verildi.

06 Aralık 2020 Pazar 11:03 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 11:53
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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Son bir ayda yurt içinde 5’i büyük, 20’si orta çaplı, yurt dışında 2’si büyük, 1’i orta çaplı olmak üzere toplam 28 operasyon icra edildi. 58 terörist etkisiz hale getirildi.

Son bir ay içerisinde yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 7.367 şahıs yakalandı, 40.160 şahıs hududu geçmeden engellendi. Bu şahıslar arasından 25’i FETÖ olmak üzere 39'unun terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

Sincar Merkezi Irak Hükümeti ve IKBY arasında imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları destekliyoruz. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz.

FETÖ İLE MÜCADELE

15 Temmuz 2016’dan itibaren 20 bin 612 personel ihraç edildi, 3 bin 560 personel hakkında adli, idari süreç devam ediyor.

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