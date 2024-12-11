MSB'den 'Kuzey Irak' paylaşımı: Cesaretin ve fedakarlığın adı Mehmetçik

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma "Cesaretin ve fedakarlığın adı Mehmetçik" notuyla paylaştı.
MSB tarafından yapılan paylaşımın devamında şu ifadelere yer verildi:
�� Irak'ın Kuzeyi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 11, 2024
Cesaretin ve fedakârlığın adı Mehmetçik! ����
Ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için kendi canını hiçe sayan, Türk ordusunun kararlılığını ve gücünü tüm dünyaya gösteren kahramanlarımızla gurur duyuyoruz!
Yalnız değilsiniz.
Daima Türk milletinin... pic.twitter.com/P0VNoKr02t
"Ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için kendi canını hiçe sayan, Türk ordusunun kararlılığını ve gücünü tüm dünyaya gösteren kahramanlarımızla gurur duyuyoruz! Yalnız değilsiniz. Daima Türk milletinin duasında, aklında ve gönlündesiniz."