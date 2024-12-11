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MSB'den 'Kuzey Irak' paylaşımı: Cesaretin ve fedakarlığın adı Mehmetçik

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından “Cesaretin ve fedakarlığın adı Mehmetçik” notuyla bir paylaşım yapıldı.

IHA11 Aralık 2024 Çarşamba 16:47 - Güncelleme:
MSB'den 'Kuzey Irak' paylaşımı: Cesaretin ve fedakarlığın adı Mehmetçik
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma "Cesaretin ve fedakarlığın adı Mehmetçik" notuyla paylaştı.

MSB tarafından yapılan paylaşımın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için kendi canını hiçe sayan, Türk ordusunun kararlılığını ve gücünü tüm dünyaya gösteren kahramanlarımızla gurur duyuyoruz! Yalnız değilsiniz. Daima Türk milletinin duasında, aklında ve gönlündesiniz."

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