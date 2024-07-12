MSB'den Miska köyü paylaşımı! 'Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz'

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen iki sığınak ve bir depoda teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz!



Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde, Miska köyü yakınlarında... pic.twitter.com/krUqbi8UcD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 12, 2024

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde, Miska köyü yakınlarında teröristlerin kullandığı iki sığınak ve bir depo tespit etti. Tespit edilen yerlerde, teröristlere ait çeşitli silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.