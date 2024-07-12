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  • MSB'den Miska köyü paylaşımı! 'Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz'
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MSB'den Miska köyü paylaşımı! 'Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz'

Milli Savunma Bakanlığı, Miska köyü yakınlarında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğini açıkladı.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 14:41 - Güncelleme:
MSB'den Miska köyü paylaşımı! 'Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz'
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Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen iki sığınak ve bir depoda teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde, Miska köyü yakınlarında teröristlerin kullandığı iki sığınak ve bir depo tespit etti. Tespit edilen yerlerde, teröristlere ait çeşitli silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

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