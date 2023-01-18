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Güncel

MSB'den ''NATO'' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin katıldığı NATO tatbikatlarından görüntülerin yer aldığı anlara ilişkin video paylaştı.

18 Ocak 2023 Çarşamba 13:36 - Güncelleme:
MSB'den ''NATO'' paylaşımı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; kara, deniz ve havadaki büyük gücü ile adeta bir kuvvet çarpanı olarak NATO'ya katkı sunmaya, ittifakın gücüne güç katmaya devam ediyor. Güçlü Türkiye demek; güçlü NATO, güçlü ittifak demektir." ifadelerine yer verildi.

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