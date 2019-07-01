MSB'den o iddialara yalanlama
MSB:'Bazı sosyal medya hesaplarında Libya’da göz altına alınanlar arasında askeri personel olduğuna yönelik bilgiler paylaşılmaktadır. Söz konusu bilgiler gerçek dışı olup, dış güçlere hizmet eden düşmanca bir tavır niteliğindedir.'
MSB:"Bazı sosyal medya hesaplarında Libya’da göz altına alınanlar arasında askeri personel olduğuna yönelik bilgiler paylaşılmaktadır. Söz konusu bilgiler gerçek dışı olup, dış güçlere hizmet eden düşmanca bir tavır niteliğindedir."
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