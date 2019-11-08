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MSB'den ortak devriye açıklaması: Provokatörlere karşı gerekli dikkat gösterilerek tamamlandı

MSB 'Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesi, provokatörlere karşı personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlanmıştır.' açıklamasında bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesi, provokatörlere karşı personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek planlandığı gibi tamamlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"Kamışlı ile Derik arasındaki bölgede icra edilen üçüncü kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları, 10 kilometre derinlikte 88 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı."

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