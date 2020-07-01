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  • MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması: : Terör hedefleri gece gündüz tam isabet vuruluyor
Güncel

MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması: : Terör hedefleri gece gündüz tam isabet vuruluyor

MSB: 'Kahraman Topçularımız, Komandolarımıza destek atışlarını sürdürüyor. Pençe Kaplan Operasyonu'nda belirlenen terör hedefleri, kara ateş destek vasıtalarımızla gece gündüz tam isabetle vurulmaya devam ediliyor.'

IHA01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:37 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:39
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MSB: "Kahraman Topçularımız, Komandolarımıza destek atışlarını sürdürüyor. Pençe Kaplan Operasyonu’nda belirlenen terör hedefleri, kara ateş destek vasıtalarımızla gece gündüz tam isabetle vurulmaya devam ediliyor."

Birikimini 'ateşe' attı

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