MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması: : Terör hedefleri gece gündüz tam isabet vuruluyor
MSB: 'Kahraman Topçularımız, Komandolarımıza destek atışlarını sürdürüyor. Pençe Kaplan Operasyonu'nda belirlenen terör hedefleri, kara ateş destek vasıtalarımızla gece gündüz tam isabetle vurulmaya devam ediliyor.'
IHA01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:37 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 12:39
MSB: "Kahraman Topçularımız, Komandolarımıza destek atışlarını sürdürüyor. Pençe Kaplan Operasyonu’nda belirlenen terör hedefleri, kara ateş destek vasıtalarımızla gece gündüz tam isabetle vurulmaya devam ediliyor."