İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2024 Cuma / 30 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,688
  • EURO
    33,1308
  • ALTIN
    1996.39
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB'den ''Piyade Okul Komutanlığı'' kararı! Disipline sevk edilenlerin tamamı TSK'dan atıldı
Güncel

MSB'den ''Piyade Okul Komutanlığı'' kararı! Disipline sevk edilenlerin tamamı TSK'dan atıldı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personelin tamamı hakkında, 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verildiği belirtilerek, 'Hadiseye ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçler işletilecektir' ifadesi kullanıldı.

AA9 Şubat 2024 Cuma 17:36 - Güncelleme:
MSB'den ''Piyade Okul Komutanlığı'' kararı! Disipline sevk edilenlerin tamamı TSK'dan atıldı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında meydana gelen hadiseye ilişkin başlatılan idari soruşturma kapsamında, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir.

Hadiseye ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçler işletilecektir. Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde, temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."

- "GEÇİCİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI" ALINMIŞTI

Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda, 10 Kasım 2023'te Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümü töreninde bir öğrenci subayın yakasına takması gereken fotoğrafı takmaması üzerine öğrenciler arasında tartışma çıkmış, sonrasında disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Olaya sebebiyet veren personelin tamamı hakkında "Geçici Görevden Uzaklaştırma Kararı" alınmıştı ve Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Kurul gerçekleştirdiği idari tahkikat sonucunda, olaya karışan ve Kurul'a sevk edilen 7 askerin tamamı hakkında, "Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı" verildiğini bildirdi.

  • Piyade Okul Komutanlığı
  • Disiplin

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.