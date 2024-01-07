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MSB'den Sarıkamış şehitlerine özel video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında şehitleri videoyla andı.

AA7 Ocak 2024 Pazar 10:45 - Güncelleme:
MSB'den Sarıkamış şehitlerine özel video
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MSB'nin sosyal medya hesabından söz konusu videoyla şunlar paylaşıldı:

"Sarıkamış cesarettir, sonsuzluktur. Ölümü göre göre şahlanan fedakarlık, kahramanlık, sonsuzluktur Sarıkamış. Sarıkamış şehitlerimizin şehadete yürüyüşünün 109'uncu yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

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