MSB'den Sarıkamış şehitlerine özel video

MSB'nin sosyal medya hesabından söz konusu videoyla şunlar paylaşıldı:
"Sarıkamış cesarettir, sonsuzluktur. Ölümü göre göre şahlanan fedakarlık, kahramanlık, sonsuzluktur Sarıkamış. Sarıkamış şehitlerimizin şehadete yürüyüşünün 109'uncu yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."
Sarıkamış cesarettir, sonsuzluktur.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 7, 2024
Ölümü göre göre şahlanan fedakârlık, kahramanlık, sonsuzluktur Sarıkamış.
Sarıkamış şehitlerimizin şehadete yürüyüşünün 109'uncu yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. ����#MillîSavunmaBakanlığı #SarıkamışHarekâtı pic.twitter.com/0TqxEEj9uk