MSB'den Sıfır Atık Projesi'ne kompost desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2017'de başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne katkı sunan MSB, bu kapsamda israfı önlemek, atık miktarını azaltmak ve ülke ekonomisine fayda sağlamak için gıda atıklarından kompost faaliyetleri yürütüyor.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgilere göre ana yerleşkede 26 Ekim 2018'den itibaren mevcut atık yönetim sistemine entegre edilerek uygulamalarına başlanan Sıfır Atık Projesi, sonrasında bağlı tüm birlik ve kurumlarda yaygınlaştırıldı. Sıfır Atık Projesi çerçevesinde, çevre dostu bir yaklaşımla atık oluşumunun azaltılması ve geri dönüşümün teşvik edilmesiyle doğal kaynakların korunması hedefleniyor.

Bakanlığın tüm birimlerinde yemek atığı oluşumunu en aza indirecek şekilde gerekli tedbirler alınarak yemek atıkları pişmiş ve pişmemiş olarak ayrı şekilde toplanıyor. Pişmiş yemek atıkları genel olarak hayvan barınaklarına teslim edilirken pişmemiş yemek atıkları birliklerde bulunan kompost makinelerinde ve doğal ortamda kompost üretiminde değerlendiriliyor.

MSB bünyesindeki birlik ve kurumlarda 14 adet kompost makinesi kullanılıyor. Yemek hazırlama aşamasında oluşan sebze ve meyvelerin sap, yaprak, kabuk gibi kısımları kompost üretiminde kullanılmak üzere biriktiriliyor, daha sonra bu atıklar makinelerde komposta dönüştürülüyor. Bununla birlikte kışla sahaları uygun olan bazı birliklerde açık alanda doğal kompost üretimi gerçekleştiriliyor. Yine yemek hazırlığı sırasında oluşan artıklar mutfak ve yemekhanelerde ayrıştırılarak biriktiriliyor ve sonrasında doğal ortamda kompost haline geliyor.

Üretilen kompostlar, toprağın zenginleştirilmesi, su tutma kabiliyetinin artırılması, daha iyi hava almasının ve iyi işlenebilmesinin sağlanması amacıyla kışla seralarında ve peyzaj işlemlerinde toprak iyileştirici olarak kullanılıyor. Birliklerde bulunan yeşil alanlardaki çiçekler ve ağaçlara kompost kullanılarak bakım yapılıyor.

- GERİ DÖNÜŞÜMLE ELDE EDİLEN ÜRÜNLER SERGİLENİYOR

"Sıfır Atık Projesi" kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, bakanlığa bağlı birlik ve kurumlarda bulunan makinelerle ve doğal yolla üretilen kompost miktarı yıllık 150 tonu buluyor.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Ankara yerleşkesinde bulunan kompost ünitelerinden yıllık yaklaşık 9,5 ton üretilirken uygulama serasında, çiçek ve fidan üretiminde bu kompostlardan faydalanılıyor. Bununla beraber; yerleşkede, kağıt, karton, plastik, metal ve cam atıklardan geri dönüştürülerek oluşturulan çeşitli süs eşyası ve objelerin yer aldığı, sıfır atık uygulamalarına örnek teşkil edecek bir sergi alanı bulunuyor.