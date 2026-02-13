İSTANBUL 14°C / 8°C
Güncel

MSB'den 'Steadfast Dart 2026' paylaşımı: Dakikalarca süren sessizlik...

Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'da düzenlenen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'na ilişkin videolu paylaşım yaptı.

AA13 Şubat 2026 Cuma 20:51 - Güncelleme:
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Dakikalarca süren sessizlik, milimetrik hesaplanan mesafe, rüzgar, zemin, nefes ve nabız kontrolü. Bu bir refleks değil eğitim, disiplin ve müttefik uyumunun sonucudur. NATO unsurları, müşterek harekat kabiliyeti ve ileri atış teknolojileriyle sahada güvenilir caydırıcılığın simgesi olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikata katılan Türk birliklerinin atış görüntülerine yer verildi.

