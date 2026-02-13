MSB'den 'Steadfast Dart 2026' paylaşımı: Dakikalarca süren sessizlik...

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Dakikalarca süren sessizlik, milimetrik hesaplanan mesafe, rüzgar, zemin, nefes ve nabız kontrolü. Bu bir refleks değil eğitim, disiplin ve müttefik uyumunun sonucudur. NATO unsurları, müşterek harekat kabiliyeti ve ileri atış teknolojileriyle sahada güvenilir caydırıcılığın simgesi olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

�� Steadfast Dart 2026 Tatbikatı

�� Almanya



Dakikalarca süren sessizlik...

Milimetrik hesaplanan mesafe...

Rüzgâr ��️, zemin, nefes ve nabız kontrolü...

Bu bir refleks değil; eğitim, disiplin ve müttefik uyumunun sonucudur.



Paylaşımda, tatbikata katılan Türk birliklerinin atış görüntülerine yer verildi.