  • MSB'den Sumud Filosu'na yardım eli: İnsani yardım görevlerine katkı sağlanacak
Güncel

MSB'den Sumud Filosu'na yardım eli: İnsani yardım görevlerine katkı sağlanacak

Milli Savunma Bakanlığı, 'Türkiye; uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, halihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir. Bu kapsamda; bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ30 Eylül 2025 Salı 10:03 - Güncelleme:
MSB'den Sumud Filosu'na yardım eli: İnsani yardım görevlerine katkı sağlanacak
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na ait sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesinin yakından takip edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Türkiye; uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, halihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir.

Bu kapsamda; bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır

