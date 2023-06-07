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MSB'den T-70 Helikopteri paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri'nin güçlü platformlarından olan T-70 helikopteri için hazırladığı özel videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

IHA7 Haziran 2023 Çarşamba 11:38 - Güncelleme:
MSB'den T-70 Helikopteri paylaşımı
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MSB, Hava Kuvvetleri'nin önemli araçlarından olan T-70 helikopteri için özel video hazırladı. Yerli ve milli imkanlarla donatılmış T-70 helikopteri hazırlanan video, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve yerli olarak lisans altında üretilmiş olan T-70 helikopteri; arama kurtarma ve doğal afet görevlerinde kullanılıyor" notuyla paylaşıldı.

Videoda yer alan Hava Kuvvetleri personeli Sefa Bülbül ise T-70 helikopterinin yerli ve milli imkanlarla donatıldığına dikkati çekerek, "T-70 helikopteri yurt içinde ve yurt dışında her türlü tehdit ortamında personel kurtarma görevlerini, ihtiyaç durumunda doğal afetlere müdahale, sivil kurtarma görevleri için görevlendirilmiştir. Sikorsky blackhawk helikopteri geçmişten günümüze hem ordumuzda hem de dünyadaki modern ordular tarafından en zorlu görev şartlarında başarıyla görevlerini yerine getirerek, kendini ispatlamış güçlü platformdur. En yeni avyonik sistemlerle donatılmış bu güçlü platformun gelmiş olduğu son nokta olan T-70 helikopterini uçurmanın haklı gururunu yaşamaktayız" ifadelerini kullandı.

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