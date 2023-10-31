MSB'den TCG Anadolu müjdesi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sarayburnu Limanı'nda bulunan gemi, bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Millî Gururumuz TCG ANADOLU, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı dolayısıyla bugünden itibaren İstanbul'da halkımızın ziyaretine açılıyor. Sarayburnu limanında bulunan gemimiz 31 Ekim-02 Kasım 2023 tarihlerinde saat 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek. #TürkiyeYüzyılı ���� pic.twitter.com/F6ia0w0TN6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 31, 2023