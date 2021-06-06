AA 06 Haziran 2021 Pazar 20:50 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 21:21

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden Iraklılara rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulunuldu.



Terör örgütü PKK/KCK/YPG'nin Peşmerge'ye saldırarak, bölgenin barışı, huzuru ve istikrarı önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha gösterdiği belirtilen açıklamada, Kürtleri koruma amacı taşımayan saldırının, terör örgütünün, Kürtlerin temsilcisi olamayacağını gösterdiği ifade edildi.



MSB'nin açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"PKK/KCK/YPG terör örgütünün gerçek yüzü görülmeli ve özellikle dost ve müttefik ülkeler PKK/KCK/YPG'ye başta silah ve mühimmat olmak üzere desteğini kesmelidir. Türkiye, bölgemize huzursuzluk, istikrarsızlık, kan ve gözyaşından başka bir şey getirmeyen bu hain ve eli kanlı terör örgütünü tamamen bitirmeye, mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam etmeye kararlıdır ve bu konuda komşularıyla iş birliğine hazırdır. Her zaman olduğu gibi komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygılı olarak terörle mücadelesinde Iraklı kardeşlerimizin daima yanındayız ve onlara desteğe hazırız."

