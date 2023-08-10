MSB'den terörle mücadelede kararlılık mesajı: Bölge tamamıyla temizlenene kadar devam edecek

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 askerin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin yaptıkları açıklamada, TSK'nın Nisan 2022 tarihinden itibaren başladığı Pençe-Kilit Operasyonu ile çok zor coğrafi şartlarda terör örgütünün büyük yığınak ve tahkimatı olan Zap bölgesinin temizlenmesinde büyük bir yol kat ettiğine dikkati çekti. Kaynaklar, Mehmetçiğin teröristlerin bölgedeki bütün inlerine girmek suretiyle mücadeleye devam ettiğini hatırlattı. Bakanlık kaynakları ayrıca, "Operasyonlar devam ediyor. Arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü tarafından taciz ve saldırılar gerçekleştirilebiliyor. Bunlara gerekli karşılık anında veriliyor. Bölgede geniş çaplı operasyonlar devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki her bir mağaraya girilecek ve o bölge tamamıyla terörden temizlenene kadar bu faaliyetler devam edecek" bilgisini paylaştı.

ASKERİ HASTANELER

Bakanlık kaynakları, askeri hastaneler konusunda devam eden çalışmaya ilişkin bir soru üzerine, "Askeri sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilebilmesi için nasıl bir sistem oluşturulabileceği konusunda Sağlık Bakanlığı ile çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN EGE'DE KURACAĞI YENİ ÜSLER

Bakanlık kaynakları, ABD Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği yasa tasarısına göre ABD'nin Ege adalarında yeni üsler kuracağı haberlerine ilişkin de, "Biz savunma ve güvenlik konusunda ülkemizin etrafında meydana gelen tüm gelişmeleri takip ediyoruz ve değerlendiriyoruz. Bu konuyla ilgili şu anda kesinleşmiş bir karar yok, ama biz gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TAHIL KORİDORU

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Tahıl Girişimi'nin devamına ilişkin bir gelişme olup olmadığı sorusu üzerine, "Tahıl koridoru konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün ilgili bakanlık ve kurumlar koordineli olarak çalışmalarına devam ediyor. Her kurum kendi muhataplarıyla görüşmeler yapıyor, temaslar sağlanıyor" cevabını verdi.

GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTILARI

Bakanlık kaynakları, Yunanistan tarafından yapılan 'diyaloğa ilişkin' son açıklamalarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Kaynaklar, "Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları"na dikkat çekerek, "Yunanistan ile son dönemde ortaya çıkan olumlu havanın devam ettirilmesine yönelik her iki taraf da çaba sarf ediyor. Sahada bunu yakinen görebiliyoruz. Görüşmeler konusunda bizim üzerinde durduğumuz husus, Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları. Bu toplantılarla ilgili takvim oluşturulması için teknik seviyede Yunanlılarla çalışacağız, temaslarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynaklar ayrıca Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in kişisel sosyal medya hesabı bulunmadığını belirterek, "Yaşar Güler" isimli bütün hesapların sahte olduğu bilgisini paylaştı.