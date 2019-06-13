MSB'den 'Türkiye koordinat verdi, Rus uçakları vurdu' haberine yalanlama
Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda teröristleri vurduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
- AA
Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda teröristleri vurduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) bazı basın organlarında konuyla ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan, Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda, Türkiye'nin gözlem noktasına saldırı yapan teröristleri vurduğu haberi gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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