28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8702
  • 6,6318
  • 252.965
  • 90.501
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MSB'den 'Türkiye koordinat verdi, Rus uçakları vurdu' haberine yalanlama

Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda teröristleri vurduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda teröristleri vurduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) bazı basın organlarında konuyla ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan, Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda, Türkiye'nin gözlem noktasına saldırı yapan teröristleri vurduğu haberi gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Türkiye koordinat verdi, Rus uçakları vurdu' haberine yalanlama

'Türkiye koordinat verdi, Rus uçakları vurdu' haberine yalanlama

Başkan Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı

Trump baltayı taşa vurdu: Balinalar Prensi!

Trump baltayı taşa vurdu: Balinalar Prensi!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

ABD saldırıdan İran'ı sorumlu tutuyor

ABD saldırıdan İran'ı sorumlu tutuyor

Askeralma Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi

Askeralma Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi

Yıldırım: Oylarımızın tırtıklanmasına müsaade etmeyeceksiniz

Yıldırım: Oylarımızın tırtıklanmasına müsaade etmeyeceksiniz

Türkiye'den Çin hamlesi! Kilosu 15 bin Euro

Türkiye'den Çin hamlesi! Kilosu 15 bin Euro
 

POPÜLER HABERLER

Sel sularına kapılan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü

Sel sularına kapılan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü

Kahvaltıda bile yeniyor! İstanbul'da yoğun ilgi var

Kahvaltıda bile yeniyor! İstanbul'da yoğun ilgi var

Copa America'nın stadyumları

Copa America'nın stadyumları

Copa America'dan notlar

Copa America'dan notlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA