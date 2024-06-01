MSB'den tüyleri diken diken eden Hava Kuvvetleri paylaşımı

MSB tarafından hazırlanan ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı birimlerinin tatbikat ve çalışmalarına ilişkin görüntülerinin yer aldığı video klip, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Klipte, "Adım Mehmetçik benim/Ezan oldum dinmedim, dinmem/Bayrak oldum inmedim, inmem/Şehit oldum ölmedim, ölmem" sözlerinin yer aldığı marş, rap tarzında seslendirildi.

Hava Harp Okulu Marşı'ndan, "Yolumuzda olsa da dağlar kalın bir perde/Pervasız bir kartalız bu hudutsuz göklerde/Gönlümüzden taştıkça bizi coşturan bu hız/Semada olacağız ışık saçan bir yıldız." dizelerine yer verilen paylaşımda, "Her zaman asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ayrılmaz parçası Hava Kuvvetlerimizin kuruluşunun 113'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Onları hiçbir zorluk durduramaz! Gök Vatanımız onlara emanet." ifadeleri kullanıldı.