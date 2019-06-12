MSB'den yeni askerlik kanununa ilişkin açıklama

Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz: Yeni askerlik kanunuyla bakaya kaçağı azalacak. 2 milyon 200 bin yükümlü havuzu bir daha oluşmayacak.

BAKAN AKAR'DAN PARTİLERE ZİYARET

Milli Savunma Bakanı Akar yeni askerlik sistemi düzenlemesiyle ilgili yarın CHP, MHP ve İP gruplarını ziyaret edecek.

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