MSB'den yeni bilgilendirme: Doğu Akdeniz'de görevdeler

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), TCG Kemalreis fırkateyni ile TCG Bandırma korvetinin, Doğu Akdeniz'de görevde olduğu bildirildi.
Bakanlığın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekatına iştirak eden TCG Kemalreis fırkateyni ile BM'nin Lübnan'daki Geçici Kuvveti'ne (UNFIL) katılan TCG Bandırma korveti Doğu Akdeniz'de görevde." bilgisi paylaşıldı.
Akdeniz Kalkanı Harekâtına iştirak eden TCG KEMALREİS fırkateyni ile BM'nin Lübnan'daki Geçici Kuvveti'ne (UNFIL) katılan TCG BANDIRMA korveti Doğu Akdeniz'de görevde.#MSB #TSK pic.twitter.com/WdizAIRf1C— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2020