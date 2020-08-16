İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2020 Pazar / 26 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3631
  • EURO
    8,7169
  • ALTIN
    460.112
  • BIST100
    1083.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB'den yeni bilgilendirme: Doğu Akdeniz'de görevdeler
Güncel

MSB'den yeni bilgilendirme: Doğu Akdeniz'de görevdeler

Milli Savunma Bakanlığı, 'TCG Kemalreis ile TCG Bandırma Doğu Akdeniz'de görevde.' açıklamasında bulundu.

AA16 Ağustos 2020 Pazar 15:29 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 15:29
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), TCG Kemalreis fırkateyni ile TCG Bandırma korvetinin, Doğu Akdeniz'de görevde olduğu bildirildi.

Bakanlığın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekatına iştirak eden TCG Kemalreis fırkateyni ile BM'nin Lübnan'daki Geçici Kuvveti'ne (UNFIL) katılan TCG Bandırma korveti Doğu Akdeniz'de görevde." bilgisi paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.