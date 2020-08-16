MSB'den yeni bilgilendirme: Doğu Akdeniz'de görevdeler

AA 16 Ağustos 2020 Pazar 15:29 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 15:29

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), TCG Kemalreis fırkateyni ile TCG Bandırma korvetinin, Doğu Akdeniz'de görevde olduğu bildirildi.

Bakanlığın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekatına iştirak eden TCG Kemalreis fırkateyni ile BM'nin Lübnan'daki Geçici Kuvveti'ne (UNFIL) katılan TCG Bandırma korveti Doğu Akdeniz'de görevde." bilgisi paylaşıldı.