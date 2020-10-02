İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Ekim 2020 Cuma / 14 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7448
  • EURO
    9,0804
  • ALTIN
    475.056
  • BIST100
    1143.04
Güncel

MSB'nin Azerbaycan paylaşımına beğeni yağdı

Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan'a ortak tatbikat görüntüleriyle destek verdi.

AA02 Ekim 2020 Cuma 15:25 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 15:25
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan'a destek için ortak tatbikat görüntülerinin kullanıldığı video yayınladı.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, ortak tatbikat görüntülerinin yanı sıra Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusuna ait çeşitli mühimmat ve askeri araçları imha ettiği anlar da bulunuyor.

Esat Kabaklı'nın "Bil Oğlum" şarkısının kullanıldığı videonun altında ise şarkının "Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim düşmanın kim sez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum." sözleri yer aldı.

"Her şey vatan üçün" ifadesi ile Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla son bulan video kısa zamanda çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.