MSÜ 2019 sonuçları! MSÜ tercih sonuçları son dakika ne zaman saat kaçta açıklanacak?

‘MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçları nereden öğrenilecek? MSÜ tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?’ sorularına yanıt arayan binlerce adayın beklediği yanıt geldi. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. MSB'nin 'personeltemin.msb.gov.tr' adresinde yer alan bilgilere göre, 2019-MSÜ tercih sonuçları 13 Haziran Perşembe günü adayların erişimine açılacak. Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleştirilen adayların MYO tercihleri dikkate alınmayacak ve MYO için aynı adaya yerleştirme yapılmayacaktır. Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden “Sağlık Muayenesi” bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. İşte MSÜ sonuçları ile ilgili detaylar ve tercihlerle ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde…

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih işlemlerini yapan adayların heyecanla beklediği sonuçlar için tarih belli oldu. Alınan bilgiye göre, 2019 MSÜ tercihlerinin sonuçları 13 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. 2019 MSÜ tercih sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

PUAN TÜRLERİ

2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;

KHO

2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

DHO

2019-MSÜ Sayısal Puanı

HHO

2019-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb. MYO

2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2019-MSÜ Sözel Puanı

2019-MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb. MYO

2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2019-MSÜ Sözel Puanı

2019-MSÜ Genel Puanı

Hava Asb. MYO

2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2019-MSÜ Sözel Puanı

2019-MSÜ Genel Puanı

Bando Asb. MYO

2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2019-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://www.personeltemin.msb.gov.trgenel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları 13 Haziran 2019 tarihinde MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığınca https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacak.

YERLEŞTİRMELER NASIL OLACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleştirilen adayların MYO tercihleri dikkate alınmayacak ve MYO için aynı adaya yerleştirme yapılmayacaktır.

Yerleştirme işlemlerinin ilk bölümünde (yerleştirme işlemlerinin son 5 gününe kadar) adaylar puanlarına göre öncelikli tercihlerine yerleşecektir.Ek yerleştirmede yerleştirilecek adaylar Okullarda kontenjan açığı kalması durumunda yerleştirme işlemlerinin ikinci bölümünde (yerleştirme işlemlerinin son 5 günü) yerleştirilirler. İkinci bölümde yerleştirmeye hak kazanan adaylar ilgili okullar tarafından bildirilen ihtiyaç sayısına, ihtiyaç bildirme önceliğine ve aday değerlendirme puan sıralamasına göre yerleştirilirler. Bu yerleştirmede adayın ilgili okuldaki başarı sıralaması dikkate alınır tercih önceliği dikkate alınmaz.

2'NCİ SEÇİM AŞAMALARI KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

* 2'nci seçim aşamaları, sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere;

a. Hava Harp Okulu adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün Psikomotor Testi, üçüncü gün mülakat sınavları yapılacak şekilde 3 gün,

b. Diğer Okulların adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacak şekilde 2 gün sürecektir.

ADAY DEĞERLENDİRME PUANI (ADP) NEDİR?

Adaylar ADP'na göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS (OrtaÖğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak, 31 Temmuz 2016'da kurulan askeri yükseköğretim kurumu MSÜ, gençleri vatan savunmasında hizmet için ve prestijli bir gelecek için yetiştirmeyi hedefliyor. MSÜ, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitülerden oluşuyor.