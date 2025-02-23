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MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı.

AA23 Şubat 2025 Pazar 10:23 - Güncelleme:
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı
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Sınav, 81 il, 133 sınav merkezinde, 1658 bina ve 30 bin 489 salonda yapılıyor.

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 670 bin 718 aday başvurdu. Başvuranların 357 bin 359'unu kadın, 313 bin 359'unu erkek adaylar oluşturuyor.

Sınavda 89 bin 228 kişi görev alıyor.

Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı. Sınav, 13.00'te sona erecek.

Sınav sonuçları, 18 Mart'ta açıklanacak.

Ayrıca kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu.

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