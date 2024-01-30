3 Ocak Cuma günü başlayan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları bugün sona erecek. Adaylar, sınav başvurularını saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. 3 Mart Pazar günü yapılacak sınava başvuruda bulunan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için yine ÖSYM tarafından 8-9 Haziran 2024'te uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na da (2024-YKS) başvuru yapmaları gerekiyor.

Adayların, Harp Okulları için 2024-YKS'nin 1. Oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-YKS'nin 1. Oturumu Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekecek.

Öte yandan, 2024-MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ilişkin ayrıntılı bilgi https://www.osym.gov.tr/ adresinde yer alıyor. ÖSYM sınav takvimine göre 3 Mart'ta yapılacak sınavın sonuçlarının ise 28 Mart'ta açıklanması planlanıyor.