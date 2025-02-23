MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sona erdi

Sınav, 81 il, 133 sınav merkezinde 1658 bina ve 30 bin 489 salonda yapıldı. 670 bin 718 adayın başvurduğu 2025-MSÜ'de 89 bin 228 kişi görev aldı.



Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden 120 soru için 165 dakika süre verildi. Sınav, saat 13.00'te sona erdi.



Sınav sonuçları, 18 Mart'ta açıklanacak.

Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi.

MSÜ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ERİŞİME AÇILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) düzenlenen 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2025-MSÜ) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-MSÜ'nün temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Adaylar, sınav sorularının tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

MSÜ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI'NA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERE POLİS DESTEĞİ

Kayseri'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) geç kalan öğrencileri okullarına polis ulaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, adayların saat 10.15'te başlayan sınava yetişebilmeleri amacıyla kavşaklarda ve güzergahlarda, olası yoğunluğa karşı önlem alarak trafiğe müdahale etti.

Bu kapsamda sınava yetişmek için yardım talebinde bulunan bazı öğrenciler de ekip araçlarıyla sınava girecekleri okullara götürüldü.

Aileler de çocuklarını sınava yetiştiren polislere teşekkür etti.