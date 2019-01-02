MSÜ başvuru 2019 şartları neler? ÖSYM MSB MSÜ sınavı başvuruları ne zaman? MSÜ askeri öğrenci alımı nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci başvurusu nasıl yapılır? sınava katılım sağlayacak askeri öğrenci adayları tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi tarafından askeri öğrenci belirleme sınavının ne zaman yapılacağı ve başvuru tarihleri belli oldu. Mili Savunma Üniversitesi başvuru koşulları, kariyerini Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde sürdürmek isteyen öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek olan askeri öğrenci alımı başvurusu, Milli Savunma Üniversitesi genelinde gerçekleştirilecek. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci adayı başvuru 2019 şartları son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

BAŞVURU VE SINAV TARİHİ



5 Şubat'ta başlayacak olan sınav başvuruları 27 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Sınav ise 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.



Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ)'na katılacak adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar. Sınav ücreti, başvuru hizmeti ücreti yayınlanacak başvuru kılavuzu ile belli olacak.



SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2019 MSÜ 7 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 26 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak. Sınav giriş yerleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.



7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Saat 10.15'te yapılacak ve 135 dakika sürecek sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. 2019 MSÜ Sınava Giriş Yerlerinin sınava 1 hafta kala yayınlanması bekleniyor.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SINAVI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?



Milli Savunma Üniversitesi için ÖSYM'nin düzenleyeceği sınav, verilen tarihte tüm il merkezlerinde yapılacak, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.



Gerçekleştirilen sınavın sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.



Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme/yatay, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamayacak.



YAŞ SINIRI VE GENEL BAŞVURU KOŞULLARI NELER OLACAK?



MSÜ'ye başvuruda bulunmak isteyen adaylarda yaş sınırı ve genel olarak şu kriterler aranacak;



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



* Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.



* Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu),



* Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 ve 2017 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),



Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2019-MSÜ Sınavına katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek çağrı taban puanı almış olmak.



YAZILI SINAVDA NELER SORULACAK?



Milli Savunma Üniversitesi adına gerçekleştirilecek sınavda, adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.

* Her aday için Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların;



- MSÜ-SAYISAL (SA),



- MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA),



- MSÜ-SÖZEL (SÖ),



- MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.



FİZİKİ YETERLİLİK MÜLAKATINDA PERFORMANS KOŞULLARI NELER OLACAK ?



Fiziki yeterlilik mülakatına katılım sağlayacak olan kadın ve erkek adayların barfikste açık tutuşta bekleme, durarak uzun atlama, basketbol topu fırlatma, mekik ve 400 metre koşu performansları değerlendirilecek. İşte, kadın ve erkek adaylarda aranan performans koşulları;



Fiziki Yeterlilik Testinde 5 branşın 4’ünden 1 (bir) ve üzeri puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla branştan puanı hesaplanmayan veya 0 (sıfır) puan alan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Aday puan alamadığı branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir.



Adayın aldığı puanların toplamı Fiziki Yeterlilik Testi puanını oluşturur.

Harp Okulları bünyesinde yer alan her branşın puan türleri farklı olacak. İşte, İstediğiniz okula girebilmek için hangi puan türlerine sahip olmanız gerektiğini ifade eden tablo;

ÖSYM BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?



ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı için başvuru ekranını yayımladı. Başvuruya dair duyuru ise şu şekilde yapıldı;



" Milli Savunma Üniversitesince 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla ÖSYM tarafından 18 Mart 2018tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) yapılacaktır. Sınava başvurular, belirlenen tarihleri arasında alınacak olup adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıylaveya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklardır. "



Adaylar, başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücreti 80 TL olarak belirlenmiştir. Sınav ücreti ödeme işlemleri verilen tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler



Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)



Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.



Başvuru için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. Lütfen başvuru yapmadan önce haberimizi veya kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

ÖSYM BAŞVURULARI SONRASINDA SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?



Geçtiğimiz yıl başvuruların 9 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında alınmasının ardından, sürecin nasıl ilerleyeceği kılavuzda yer aldı. Adayların başvurusunu tamamlaması ve tercihlerini gerçekleştirmesinin ardından, 11 Haziran 2018 tarihinde başvurusu kabul edilenlerin ilanı gerçekleştirilecek.

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER İKİNCİ AŞAMAYA ÇAĞRILACAK



Başvurusu kabul edilen adaylar, ikinci aşama için Kara Harp Okulu Komutanlığı'na davet edilecek. Bu aşama sağlık raporu bölümü hariç iki gün sürecek.



Birinci gün; Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Psikomotor Testi (Hava Harp Okulu adayları için), Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacaktır.



Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.