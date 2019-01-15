MSÜ başvuruları 2019 ne zaman nasıl yapılacak ÖSYM AİS MSÜ askeri öğrenci aday başvuru şatları msb.gov.tr

MSÜ başvuruları 2019 ne zaman başlayacak? MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuruları nasıl yapılacak? 2019 MSÜ sınavı başvuru şartları neler? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? soruların yanıtlarını araştıran vatandaşlar için detayları bu haberimiz üzerinde derledik. Harp Okullarına ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına geçiş için adayların seçimi amacıyla uygulanacak olan, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) başvurularına yönelik heyecanlı bekleyiş yarın son buluyor.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Nisan 2019'da düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) girmek isteyen adaylar, başvurularını 16 Ocak-27 Şubat'ta ÖSYM'ye yapabilecek. Başvurular ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar. İşte, 2019 yılı MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı hakkında merak edilen detaylar...

2019'da Milli Savunma Üniversitesi bünyesine katılmak isteyen binlerce askeri öğrenci adayını ilgilendiren haber geçtiğimiz haftalarda ÖSYM tarafından ilan edildi. 2019-MSÜ sınav tarihi ve detayları ÖSYM tarafından adaylarla paylaşıldı. Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2019-MSÜ) 16 Ocak-27 Şubat’ta başvurulabilecek.

MSÜ SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?



16 Ocak’ta başlayacak olan sınav başvuruları 27 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Sınav ise 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ)’na katılacak adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar. Sınav ücreti, başvuru hizmeti ücreti yayınlanacak başvuru kılavuzu ile belli olacak.







ÖSYM MSÜ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?



7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Saat 10.15’te yapılacak ve 135 dakika sürecek sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. 2019 MSÜ Sınava Giriş Yerlerinin sınava 1 hafta kala yayınlanması bekleniyor.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Nisan 2019’da düzenlenecek sınava girmek isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM’ye yapacak. ÖSYM, belirlenen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru günü olarak 7 Mart’ı belirledi.

Sınav sonuçları ise 26 Nisan’da açıklanacak. Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 135 dakika cevaplama süresi verilecek.

ÖSYM, belirlenen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru günü olarak 7 Mart'ı belirledi. Sınav sonuçları ise 26 Nisan'da açıklanacak.



Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 135 dakika cevaplama süresi verilecek.



Adayların ÖSYM tarafından başvuru tarihleri arasında yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. 2018'de ilk kez uygulanan MSÜ'ye başvuran aday sayısı 300 bin 856, sınava katılan aday sayısı ise 293 bin 432 olmuştu.



Askeri öğrenci adaylarının merakla cevabını beklediği sorular geçtiğimiz haftalarda yanıtını bulmuştu. Milli Savunma Üniversitesince (MSÜ) askeri öğrenci adaylarını okul bünyesine katmak amacıyla ÖSYM tarafından 7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) yapılacaktır. Buna göre 2019 MSÜ başvuruları 5-27 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, geç başvuru tarihi ise 7 Mart 2019 olarak ilan edildi.



2019 yılında gerçekleştirilecek olan MSÜ sınavının hangi ayda ve hangi günde yapılacağı adaylar tarafından merak edilen konuların başında geliyordu. Binlerce kişinin merakla beklediği haber ilan edildi. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) için başvuru tarihleri ve sınav tarihi belli oldu.



2019-MSÜ Sınavıyla ilgili başvuru, sınav ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile 2’nci seçim aşamalarına başvuru, 2’nci seçim aşamaları ve aday yerleştirme esaslarını kapsayan 2019-MSÜ sınavı başvuru kılavuzu geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. 5 Şubat 2019 tarihinde başlayacak olan sınav başvuruları 27 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. 2019- MSÜ Sınavı ise 7 Nisan 2019 tarihinde yapılacak.



Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ)'na katılacak adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar. Sınav ücreti, başvuru hizmeti ücreti yayınlanacak başvuru kılavuzu ile belli olacak.



2019 MSÜ 7 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 26 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak. Sınav giriş yerleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.



7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Saat 10.15'te yapılacak ve 135 dakika sürecek sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. 2019 MSÜ Sınava Giriş Yerlerinin sınava 1 hafta kala yayınlanması bekleniyor.



Türkçe'den 40, Sosyal Bilimler (Tarihten 5 soru, Coğrafyadan 5 soru, Felsefeden 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ilave Felsefe Sorularından 5 soru) olmak üzere 20 soru, Temel Matematikten 40 soru, Fen Bilimleri (Fizikten 7, Kimyadan 7 ve Biyolojiden 6 soru) olmak üzere toplam 20 soru sorulacak.







BAŞVURU ŞARTLARI NELER? KİMLER BAŞVURABİLİR?



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



* Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.



* Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu),



* Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 ve 2017 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),



Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen MSÜ Sınavına katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek çağrı taban puanı almış olmak.

MSÜ NEDİR?



Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak, 31 Temmuz 2016'da kurulan askeri yükseköğretim kurumu MSÜ, gençleri vatan savunmasında hizmet için ve prestijli bir gelecek için yetiştirmeyi hedefliyor. MSÜ, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitülerden oluşuyor.



Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.