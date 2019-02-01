MSÜ başvuruları ne zaman sona erecek? (MSÜ 2019 başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?)

MSÜ başvuruları ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) alımı gerçekleştirilen Milli Savunma Bakanlığı (MSÜ) 2019 yılı başvuruları ne zaman sona erecek sorusunun yanıtı sorgulanmaya devam ediyor. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru yapabilmek için 2019 yılı MSÜ sınavına girecek olan askeri öğrenci adayları, internet üzerinden tarih araştırmalarını sürdürürken konuya ilişkin merak edilenler haberimizde.



Söz konusu sınava katılım sağlamak isteyen adaylar başvurularını belirlenen tarih aralığında yapmak zorunda.



MSB SON BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU



Harp Okullarına ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşmede uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) girmek isteyen adaylar, başvurularını 16 Ocak-27 Şubat tarihleri arasında yapmalı.



ÖSYM, belirlenen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru günü olarak 7 Mart'ı belirledi. Sınav sonuçları ise 26 Nisan'da açıklanacak.



BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI



ÖSYM, 2019-MSÜ başvuru kılavuzu yayımlandı. Adayların ÖSYM tarafından başvuru tarihleri arasında yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.



SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?



Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 135 dakika cevaplama süresi verilecek.



ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA



2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) yapılacaktır. Sınava başvurular, 16 Ocak-27 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak olup adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklardır.



Ek’te yer alan kılavuz, 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019-MSÜ), başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile 2’nci seçim aşamalarına başvuru, 2’nci seçim aşamaları ve aday yerleştirme esaslarını kapsamakta olup adayların başvuru öncesi ilgili kılavuzu dikkatle incelenmesi gerekmektedir.



HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI TERCİHLERİ HAKKINDA



Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için 2019-MSÜ'ye katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak gerekiyor. 2019-MSÜ'ye katılacak adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 29 Nisan-17 Mayıs'ta "https://www.personeltemin.msb.gov.tr" internet adresine girerek yapmaları gerekiyor.



Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacak. Kılavuzda, ÖSYM Yönetim Kurulunun 14 Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit ve gazi eş ve çocuklarıyla gazilerden başvuru hizmeti ücreti ile sınav ücreti alınmayacağı bilgisine de yer verildi.



Adayların ÖSYM tarafından başvuru tarihleri arasında yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.