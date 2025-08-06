MSÜ Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinde yayınlandığı belirtildi.
Adaylar sınav sonuçlarına, T.C. kimlik numaraları ile sayfadaki onay kodunu girerek erişebilecek.
Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri kapsamında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları "Sonuç İlanı" yayımlanmıştır.— Milli Savunma Üniversitesi (@msuedutr) August 6, 2025
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