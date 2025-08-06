İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2025 Çarşamba / 12 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6641
  • EURO
    47,3321
  • ALTIN
    4406.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSÜ Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları sonuçları açıklandı
Güncel

MSÜ Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları sonuçları açıklandı

2025-MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları duyuruldu.

HABER MERKEZİ6 Ağustos 2025 Çarşamba 16:08 - Güncelleme:
MSÜ Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları sonuçları açıklandı
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinde yayınlandığı belirtildi.

Adaylar sınav sonuçlarına, T.C. kimlik numaraları ile sayfadaki onay kodunu girerek erişebilecek.

  • harp okulları
  • astsubay myo
  • sınav
  • sonuç

ÖNERİLEN VİDEO

Jandarma dronla suçüstü yaptı! Kazarken yakalandılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.