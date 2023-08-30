MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni yapıldı

Afyoncu, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreninde, MSÜ'nün dünya tarihinin gördüğü en büyük ihanetlerden birinin ardından 25 Temmuz 2016'da kurulduğunu ve 7 yıl içerisinde önemli yol aldığını ifade etti.

Bugüne kadar astsubay, subay ve kurmay subay olmak üzere 39 bin 147 mezun verdiklerini belirten Afyoncu, "Şu anda Kara Kuvvetlerimizin subay mevcudunun yüzde 68'i, astsubay mevcudunun ise yüzde 52'si MSÜ'den mezun olan kahraman genç kardeşlerimiz tarafından oluşturuluyor." diye konuştu.

30-31 Ağustos'ta astsubay meslek yüksekokulları ve harp okullarında 3 bin 801 mezun vereceklerini bildiren Afyoncu, mezun olacakların 155'inin dost ve kardeş 17 ülkenin öğrencilerinden oluştuğunu belirtti.

"ARTAN AZİM VE HEYECANLA DEVAM ETMEKTEYİZ"



Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı ise 396'sı piyade, 114'ü topçu, 88'i kara havacı, 67'si tankçı ve 270'i diğer sınıflardan olmak üzere 76 dost ve kardeş ülkelere mensup toplam 1011 teğmeni mezun etmenin haklı gurur ve heyecanı içerisinde olduklarını dile getirdi.

Kara Harp Okulunda verilen eğitim, öğretimin temel amacının milletine ve devletine gönülden bağlı, bu uğurda aldığı görevi, kanı ve canı pahasına eksiksiz yapan, en üst düzeyde taktik, teknik bilgiye sahip, disiplinli, eğitimli, gece ve gündüz, her türlü şartta görev yapacak subaylar yetiştirmek olduğunu bildiren Yaralı, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 'Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır; o da çok çalışmaktır' şeklinde veciz ifadesinde belirttiği gibi Kara Harp Okulu olarak çalışmalarımıza gece ve gündüz, durmadan, artan azim ve heyecanla devam etmekteyiz. Tüm Harbiyeliler, okulumuzda 7 lisans programında Kara Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu konularda eğitimlerini alırken, hazırlık sınıfında İngilizce, Arapça, Farsça, Rusça, Yunanca ve Fransızca toplam 6 dilde eğitim almakta ve bu dilleri çok iyi öğrenmeleri sağlanmaktadır.

Harbiyelilerde savaşçı ruhun gelişmesi maksadıyla özellikle kick boksta mezun olan öğrencilerin siyah kuşak almaları yönünde yaptığımız çalışmalar her geçen yıl artarak devam etmektedir. Ayrıca Harbiyelilerin meslek sınıfları ne olursa olsun sağlık raporu uygun olan tüm Harbiyelilere komando temel eğitimi, komando temel kursunu başarıyla bitirmiş ve istekli olan Harbiyelilere ise paraşütle atlama eğitimi yaptırılmaktadır."

Kara Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda her sınıftan yeterli sayıdaki Harbiyeliye keskin nişancı eğitimi verildiğini aktaran Yaralı, attığını vuran, bu konuda Mehmetçiklere eğitim vermeye hazır hale gelen öğrencilerin, kontenjan dahilinde Kayseri'de kayak, İzmir Menteş'te dalgıçlık konularında eğitim almaya devam ettiğini söyledi.

Okulun, dünyada sayılı Harp okulları arasında yer aldığına dikkati çeken Yaralı, sözlerini, "Dost ve kardeş ülkelerimiz için de eğitim vermeye devam etmektedir. Bu kapsamda 22 ülkeden, 717 misafir askeri personele kapılarını açan okulumuz, 14 ülkeden 236 tıp fakültesi ve sağlık astsubayı için de ev sahipliği yapmaktadır." diye tamamladı.