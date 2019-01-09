MSÜ sınav tarihi ne zaman 2019 MSÜ sınav başvuruları ne zaman başlayacak

2019 MSÜ sınavı ve başvuru tarihleri ne zaman? 2019 MSÜ sınav başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, sınava katılım sağlayan askeri öğrenci adayları tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Kısa bir zaman sonra başlayacak olan 2019 MSÜ başvuruları için ÖSYM tarih bilgisi paylaştı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanan 2019 sınav ve başvuru takvimiyle birlikte, 2019 MSÜ sınavının tarihi belli oldu. 2019'da Milli Savunma Üniversitesi bünyesine katılmak isteyen binlerce askeri öğrenci adayını ilgilendiren haber geçen zamanlarda ÖSYM doğrultu ından ilan edildi. 2019-MSÜ imtihan tarihi ve detayları ÖSYM doğrultu ından adaylarla paylaşıldı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Adayları amacıyla müracaat zamanı 5 Şubat 2019 tarihinde başlıyor. ÖSYM’nin ve Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde bulunan ilan kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesi tarafından kabul edilecek öğrencilerin mülakat aşamalarına davet edilecek askeri öğrenci adaylarını belirlemek hedefi ile ÖSYM tarafından Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı gerçekleştirilecek.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanan 2019 sınav ve başvuru takvimiyle birlikte, 2019 MSÜ sınavının tarihi belli oldu.



BAŞVURU VE SINAV TARİHİ



16 Ocak'ta başlayacak olan sınav başvuruları 27 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Sınav ise 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.



Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ)'na katılacak adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar. Sınav ücreti, başvuru hizmeti ücreti yayınlanacak başvuru kılavuzu ile belli olacak.



SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2019 MSÜ 7 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 26 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak. Sınav giriş yerleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.



7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Saat 10.15'te yapılacak ve 135 dakika sürecek sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. 2019 MSÜ Sınava Giriş Yerlerinin sınava 1 hafta kala yayınlanması bekleniyor.

Askeri öğrenci adaylarının merakla yanıtı nı beklediği sorular geçen haftalarda cevabı nı bulmuştu.Milli Savunma Üniversitesince (MSÜ) askeri öğrenci adaylarını okul bünyesine katmak ÖSYM doğrultu ından 7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday imtihan ı (2019-MSÜ) yapılacaktır. Buna göre 2019 MSÜ başvuruları 5-27 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, geç müracaat tarihi ise 7 Mart 2019 olarak saptandı .



Askeri öğrenci adaylarının merakla cevabını beklediği sorular geçtiğimiz haftalarda yanıtını bulmuştu. Milli Savunma Üniversitesince (MSÜ) askeri öğrenci adaylarını okul bünyesine katmak amacıyla ÖSYM tarafından 7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) yapılacaktır. Buna göre 2019 MSÜ başvuruları 5-27 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, geç başvuru tarihi ise 7 Mart 2019 olarak belirlendi.



Milli Savunma Bakanlığı askeri öğrenci adaylarını bekliyor. Askeri öğrenci alımı ile ilgili ilan Milli Savunma Bakanlığından dün itibari ile geldi. Milli Savunma Bakanlığı askeri öğrenci belirleme sınavı başvuruları başladı. Son başvuru tarihi ne zaman



Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na T.C vatandaşı 20 yaşından küçük kız ve erkek tüm kişiler başvurabilir.



2019-MSÜ Sınavıyla ilgili başvuru, sınav ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile 2’nci seçim aşamalarına başvuru, 2’nci seçim aşamaları ve aday yerleştirme esaslarını kapsayan 2019-MSÜ sınavı başvuru kılavuzu geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. 5 Şubat 2019 tarihinde başlayacak olan sınav başvuruları 27 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. 2019- MSÜ Sınavı ise 7 Nisan 2019 tarihinde yapılacak.



MSÜ için başvuru tarihleri yaklaşırken 2019 yılında gerçekleştirilecek olan MSÜ sınavının hangi ayda ve hangi günde yapılacağı adaylar tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Askeri öğrenci adaylarının merakla cevabını beklediği sorular geçtiğimiz haftalarda yanıtını bulmuştu. Milli Savunma Üniversitesince (MSÜ) askeri öğrenci adaylarını okul bünyesine katmak amacıyla ÖSYM tarafından 7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) yapılacak peki başvurular ne zaman?



MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre MSÜ başvuruları 16 Ocak 2019 tarihinde başlayacak ve 27 Şubat 2019 tarihinde sonlanacak. MSÜ başvurularını tamamlayan öğrenciler 7 Nisan tarihinde sınava girecek. MSÜ sınav sonuçları ise 26 Nisan’da açıklanacak.



2019 yılında gerçekleştirilecek olan MSÜ sınavının hangi ayda ve hangi günde yapılacağı adaylar tarafından merak edilen konuların başında geliyordu. Binlerce kişinin merakla beklediği haber ilan edildi. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) için başvuru tarihleri ve sınav tarihi belli oldu.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ)'na katılacak adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar. Sınav ücreti, başvuru hizmeti ücreti yayınlanacak başvuru kılavuzu ile belli olacak.



Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyenler amacıyla müracaat tarihleri ismim ismim yaklaşıyor. ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olan MSÜ başvuruları amacıyla sayılı günler kaldı.



2019 MSÜ 7 Nisan 2019 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 26 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak. Sınav giriş yerleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.



7 Nisan 2019 tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Saat 10.15'te yapılacak ve 135 dakika sürecek sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. 2019 MSÜ Sınava Giriş Yerlerinin sınava 1 hafta kala yayınlanması bekleniyor.



Türkçe'den 40, Sosyal Bilimler (Tarihten 5 soru, Coğrafyadan 5 soru, Felsefeden 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ilave Felsefe Sorularından 5 soru) olmak üzere 20 soru, Temel Matematikten 40 soru, Fen Bilimleri (Fizikten 7, Kimyadan 7 ve Biyolojiden 6 soru) olmak üzere toplam 20 soru sorulacak.



MSÜ NEDİR?



Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak, 31 Temmuz 2016'da kurulan askeri yükseköğretim kurumu MSÜ, gençleri vatan savunmasında hizmet için ve prestijli bir gelecek için yetiştirmeyi hedefliyor. MSÜ, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitülerden oluşuyor.



Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor