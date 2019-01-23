MSÜ son başvuru tarihi ne zaman 2019 ÖSYM MSÜ başvuru ücreti hangi bankaya ödenecek

MSÜ başvuruları nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman ve MSÜ başvuru ücreti hangi bankalara ödeme yapılacağı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Harp Okullarına ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına geçiş için adayların seçimi amacıyla uygulanacak olan, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) başvuruları devam ediyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamalara göre Milli Savunma Üniversitesi sınavına başvurular, 27 Şubat'a kadar alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecek. MSÜ başvuruları için gerekli şartları taşıyan adaylar başvuru sonrası sınava tabi tutulacak. Sınav sonrası yapılacak sözlü mükalatlarla yüksek puan alan öğrenciler üniversitelere yerleştirilecek. MSÜ üniversite başvuru süreci ve şartları ile ilgili bilgiye bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) başvuruları geçtiğimiz günlerde başlamıştı, gözler şimdi başvuruların biteceği tarihte. Öte yandan söz konusu sınav için henüz başvuru yapmayan vatandaşlar, sınav başvuru ücretinin ne kadar olduğunu ve hangi bankaya yatırılması gerektiğini araştırıyor.



2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 7 Nisan 2019'da 2019-MSÜ düzenlenecek. İşte, 2019 MSÜ başvuruları hakkında tüm merak edilen ayrıntılar...



Sınava başvurular, 27 Şubat'a kadar alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar.



ÖSYM, belirlenen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru günü olarak 7 Mart'ı belirledi. Sınav sonuçları ise 26 Nisan'da açıklanacak.





ÖSYM tarafından Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) için başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile ikinci seçim aşamalarına başvuru ve aday yerleştirme esaslarını kapsayan kılavuz da yayımlandı.



MSÜ SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı



Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler



ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)



Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.



Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir.



Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.



ÖSYM Yönetim Kurulunun 14 Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit ve gazi eş ve çocuklarıyla gazilerden başvuru hizmeti ücreti ile sınav ücreti alınmayacak.







MSÜ 120 SORU YÖNELTİLECEK



Buna göre, 7 Nisan 2019'daki sınav, tüm il merkezlerinde yapılacak. Sınav günü saat 10.00'a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak.



Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.

MSÜ TERCİHLER NE ZAMAN?



Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için 2019-MSÜ'ye katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak gerekiyor. 2019-MSÜ'ye katılacak adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 29 Nisan-17 Mayıs'ta "https://www.personeltemin.msb.gov.tr" internet adresine girerek yapmaları gerekiyor.



Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacak. Adayların ÖSYM tarafından başvuru tarihleri arasında yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.