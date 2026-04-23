23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
MSÜ tercihlerinde süre yarın doluyor

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesindeki Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına girmek isteyen adaylar için 25 Mart'ta başlayan tercih süreci, yarın sona erecek.

AA23 Nisan 2026 Perşembe 16:05
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026-MSÜ sınavına giren adayların askeri öğrenci olabilmek için yapmaları gereken tercih işlemlerinde son güne girildiğini hatırlattı.

Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre, adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihlerini tamamlamaları için verilen süre yarın doluyor.

TERCİH YAPMAYAN ADAYLAR İKİNCİ AŞAMAYA ÇAĞRILMAYACAK

Adayların, MSB'nin "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresi üzerinden tercihlerini sisteme girmeleri gerekiyor. Belirtilen tarihe kadar tercih yapmayan adaylar, sınav puanları ne olursa olsun ikinci seçim aşamalarına (mülakat, fiziki yeterlilik testi vb.) davet edilmeyecek.

Tercih işlemlerinin ardından, adayların yerleştirme puanlarına göre değerlendirme süreci başlayacak ve sonuçlar yine Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.

