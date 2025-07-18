MSÜ yerleşkelerinde toplu cami açılışı... Başkan Erdoğan: Rabbim bizi vatansız ve ezansız bırakmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkelerindeki Camilerin Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sayın rektörün şahsında tüm komutanlarımıza, üniversite yönetimine bu güzel eserlerin inşasına vesile oldukları için şahsım ve milletim adına en kalbi tebriklerimi iletiyorum.

Söz verdiğimiz gibi, 9 yeni camiimizi Peygamber ocağımıza kazandırmış oluyoruz.

Camilerimiz Selçuklu zarafetini taşıyor.

Balıkesir'deki 1183 kişi kapasiteli Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Camiimizin Yalova Altınova'daki 725 kişi kapasiteli Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Camiimizin ve İzmir Gaziemir'deki 1043 kişi kapasiteli Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Camiimizin açılışını inşallah canlı bağlantılarla hep birlikte yapacağız.

Rabbim bizi sevgisiz, susuz, havasız, vatansız, aynı zamanda mabetsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın.