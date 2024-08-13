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Güncel

MTA, İzmir, Manisa, Mersin, Sakarya ve Sivas'ta jeotermal alan için ihale düzenleyecek

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 5 şehirde 6 ruhsatlı jeotermal alan için ihale gerçekleştirecek.

AA13 Ağustos 2024 Salı 09:21 - Güncelleme:
MTA, İzmir, Manisa, Mersin, Sakarya ve Sivas'ta jeotermal alan için ihale düzenleyecek
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MTA'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, İzmir'in Bayındır, Manisa'nın Alaşehir ve Salihli, Mersin'in Akdeniz, Sakarya'nın Sapanca, Sivas'ın Merkez ilçesinde 6 ruhsatlı jeotermal alan kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.

İHALELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçici teminat bedelleri 494 bin 790 lira ve 1 milyon 715 bin 400 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 26 Ağustos Pazartesi günü 10.30-11.20 saatlerinde MTA Genel Müdürlüğü ihale toplantı salonlarında yapılacak.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

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