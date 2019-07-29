Tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiren MTV ödemeleri için son günlere girildi. Araç sahipleri MTV 2. taksit son ödeme günü ne zaman? MTV ödeme işlemi nasıl yapılır? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Yıl içerisinde 2 taksit halinde ödenen MTV'nin birinci taksidi Ocak ayı içerisinde ödendi. Şimdi araç sahiplerinin ikinci taksitlerini ödemeleri gerekiyor. 1 Temmuz tarihinde başlayan ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz tarihinde sona erecek. Aracın model yılı ve motor hacmi baz alınarak hesaplanan Motorlu Taşıtlar Vergisi online olarakta ödenebiliyor. MTV ödemeleri hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor...

MTV 2. TAKSİT SON ÖDEME GÜNÜ NE ZAMAN?

1 Temmuz tarihinde başlayan MTV ikinci taksit ödemeleri 31 Temmuz tarihinde sona erecek. Araç sahiplerinin bu tarihe kadar ödemelerini yapmaları gerekiyor.

MTV ÖDEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Araç sahipleri İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler.

Ayrıca,

Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında;

Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile

Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından

Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile

Anlaşmalı bankaların;

Şubelerinden

Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.)

PTT işyerlerinden

Tüm vergi dairelerinden ödeyebileceklerdir.

MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

MTV ödeme tutarı, Karayolları Trafik Kanunu gereğince belirlenmektedir. MTV hesaplanırken, aracın türü, yaşı ve motor hacmi dikkat edilir. Aracın türüne göre yani otomobil, kamyon, minibüs, otobüs gibi panelvan olan araç sınıfına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor.

Otomobil ve motosikletlerde yaş ve silindir hacmi, otobüslerde yaş ve oturma kapasitesi, kamyon ve kamyonetlerde ise yaş ve azam toplam ağırlığı göz önünde bulundurulur. MTV tutarı buna göre hesaplanır.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ÖDEME MÜKELLEFİYETİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyeti, motorlu kara araçlarında aracın trafik siciline tescil edilmesi ile başlar. Araç, trafik siciline yeni kayıt ve tescil edilecekse ve takvim yılının ilk 6 ayı içinde alınmış ise, takvim yılı başından; son 6 aydan sonraki bir zamanda alınmış ise, son 6 aylık dönemin başından itibaren başlar.

Şayet araç trafik siciline kayıt ve tescilli olup da, devir veya temlik sonucu el değiştiriyorsa; bu devir ilk altı ay içinde yapılıyorsa takip eden son altı aylık dönemin başından, son altı ay içinde yapılıyorsa takip eden takvim yılı başından yani bir sonraki yıldan itibaren başlar.

HANGİ ARAÇLAR MTV ÖDEMEK ZORUNDADIR?

Trafik şube veya bürolarına kayıtlı olan motorlu kara taşıtları ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı ve tescil edilmiş uçak ve helikopter sahipleri bu vergiyi ödemekle yükümlüdür.

Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,

Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler,

Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları MTV ödemekle yükümlüdür.