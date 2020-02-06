İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9894
  • EURO
    6,5934
  • ALTIN
    301.085
  • BIST100
    123508
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mucize Doktor 22. bölüm fragmanı geldi mi? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayında mı?
Güncel

Mucize Doktor 22. bölüm fragmanı geldi mi? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Mucize Doktor 22. bölüm fragmanı geldi mi? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayında mı? gibi soruların yanıtları tüm Mucize Doktor takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Mucize Doktor yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor izleyicileri ekrana kilitleyecek. Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde acilde işler kontrolden çıkacak ve Ferman'ın durumu ağırlaşmaya devam edecek. Mucize Doktor yeni bölüm hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

06.02.2020  13:01 - Güncelleme: 06.02.2020  13:01

Fox Tv ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Mucize Doktor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Tüm dizi takipçileri Mucize Doktor 22. bölüm fragmanı geldi mi? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayında mı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Sevilen dizinin 21. bölümünde acilde işler kontrolden çıkacak. Öte yandan Ferman'ın durumu ağırlaşmaya devam edecek. Mucize Doktor yeni bölümü hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik..

MUCİZE DOKTOR 21. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MUCİZE DOKTOR 22. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ? 

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Mucize Doktor 22. bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

MUCİZE DOKTOR 21. BÖLÜM ÖZETİ

Acilde işler kontrolden çıkmak üzeredir. Sonunda ekipten biri daha fazla dayanamaz ve yardım etmek için içeri dalar. Biraz olsun kontrol sağlanır ama tehlike henüz atlatılmamıştır. Ferman’ın durumu ağırlaşmaya devam ederken içeride yeterli imkanlara sahip olmayan ekip hasta yakınlarının yardımını ister. Salgından sağ salim kurtulabilmek için herkesin elinden geleni yapması gerekecektir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bir de üstüne, acilde bir doğum başlar…

MUCİZE DOKTOR KONUSU NE?

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekâsı ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER?

Taner Ölmez (Ali)

Onur Tuna (Ferman)

Sinem Ünsal (Nazlı)

Reha Özcan (Adil)

Murat Aygen (Tanju)

Hazal Türesan (Beliz)

Özge Özder (Kıvılcım)

Bihter Dinçel (Selvi)

Hayal Köseoğlu (Açelya)

Fırat Altunmeşe (Demir)

Korhan Erduran (Güneş)

Porsuk Çayı'nda ''kurtarma'' tatbikatı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

3 camiyi ibadete kapattılar
3 camiyi ibadete kapattılar

3 camiyi ibadete kapattılar

Önemli noktaları ele geçirdiler
Önemli noktaları ele geçirdiler

Önemli noktaları ele geçirdiler

TSK, Esed'in varillerini havaya uçurdu
TSK, Esed'in varillerini havaya uçurdu

TSK, Esed'in varillerini havaya uçurdu

Yunanistan ve Rumlar fena çuvalladı!
Yunanistan ve Rumlar fena çuvalladı!

Yunanistan ve Rumlar fena çuvalladı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.