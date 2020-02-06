06.02.2020 13:01 - Güncelleme: 06.02.2020 13:01

Fox Tv ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Mucize Doktor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Tüm dizi takipçileri Mucize Doktor 22. bölüm fragmanı geldi mi? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayında mı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Sevilen dizinin 21. bölümünde acilde işler kontrolden çıkacak. Öte yandan Ferman'ın durumu ağırlaşmaya devam edecek. Mucize Doktor yeni bölümü hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik..

MUCİZE DOKTOR 21. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MUCİZE DOKTOR 22. BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Mucize Doktor 22. bölüm fragmanı gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

MUCİZE DOKTOR 21. BÖLÜM ÖZETİ

Acilde işler kontrolden çıkmak üzeredir. Sonunda ekipten biri daha fazla dayanamaz ve yardım etmek için içeri dalar. Biraz olsun kontrol sağlanır ama tehlike henüz atlatılmamıştır. Ferman’ın durumu ağırlaşmaya devam ederken içeride yeterli imkanlara sahip olmayan ekip hasta yakınlarının yardımını ister. Salgından sağ salim kurtulabilmek için herkesin elinden geleni yapması gerekecektir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bir de üstüne, acilde bir doğum başlar…

MUCİZE DOKTOR KONUSU NE?

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekâsı ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul’da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER?

Taner Ölmez (Ali)

Onur Tuna (Ferman)

Sinem Ünsal (Nazlı)

Reha Özcan (Adil)

Murat Aygen (Tanju)

Hazal Türesan (Beliz)

Özge Özder (Kıvılcım)

Bihter Dinçel (Selvi)

Hayal Köseoğlu (Açelya)

Fırat Altunmeşe (Demir)

Korhan Erduran (Güneş)