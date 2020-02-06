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Mucize Doktor Ferman kimdir? Onur Tuna nereli, kaç yaşındadır?

Mucize Doktor Ferman kimdir? Onur Tuna nereli, kaç yaşındadır? gibi soruların yanıtları tüm Mucize Doktor takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Mucize Doktor dizisinde Doktor Ferman'ı canlandıran Onur Tuna'nın kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Onur Tuna, Mucize Doktor'da 30'larında olan hastanenin yıldız cerrahı 'Ferman' olarak karşımıza çıkıyor. Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

06.02.2020  16:50 - Güncelleme: 06.02.2020  16:50

Mucize Doktor Ferman kimdir? Onur Tuna nereli, kaç yaşındadır? gibi soruların yanıtları tüm Mucize Doktor takipçileri tarafından merak ediliyor. Fox Tv'nin sevilen dizisi Mucize Doktor ilgi ile izleniyor. Ali Vefa'nın öyküsünün konu edinildiği Mucize Doktor'da, Doktor Ferman'ı canlandıran Onur Tuna'nın kim olduğu, özel yaşamı ve kariyeri hakkında araştırmalar hız kazandı. Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. Onur Tuna'ya dair tüm detaylar sizlerle..

MUCİZE DOKTOR FERMAN KİMDİR?

30'larında, hastanenin yıldız cerrahı. Adil Hoca tarafından yetiştirilmiş. Ukala ve uzak görünüyor ama aslında bir sırrı var. Bu sır yüzünden aslında kalbinin ne kadar yumuşak olduğunu görmüyor kimse. Ferman duygularını bastırıyor. Çünkü cerrahlıkta duygusallığa yer olmadığını bilir; takındığı sert tavır aslında asistanlarının iyiliği içindir. Herkes ona saygı duyar, biraz da ondan çekinir. Başarılı bir kariyeri ve güzeller güzeli bir sevgilisi, Beliz’i var; daha şimdiden hayalini kurduğu her ne varsa, hemen hepsine sahip. Şimdilik Ali’nin hastaneye alınmasına karşı. Ama gelecekte neler olacağı bilinmez.

ONUR TUNA KİMDİR?

02.07.1985 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi de aldı.

1,95 boyunda olan Onur Tuna, ortaokul yıllarından itibaren lisanslı voleybol ve basketbol oynadı. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. İzmir’de Üniversitede okurken 4 yıl profosyonel mankenlik yaptı. İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde 2.5 yıl oyunculuk eğitimi aldı. İstanbul’da Üç Mota , Ayla Algan , Craft ve Saim Güveloğlu’ndan eğitim almaya devam etti.

Hayat Devam Ediyor dizisi ile 2011 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Ardından Filinta, Cesur Yürek , Yasak Elma dizileri ile Bir Küçük Eylül Hikayesi ve 2019 yılında çekilen Ağır Romantik sinema filmlerinde rol aldı.

Ekran ve beyaz perde dışında müzik ile ilgilenmektedir. Gitar ve piyano çalan oyuncunun aynı zamanda besteleri ile 4 şarkılık EP si bulunmaktadır.

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