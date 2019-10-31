FOX TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım karakterini oynayan Özge Özder, yayın hayatına Puhu TV'de devam eden Jet Sosyete dizisinde rol aldı. Bunun ardından Mucize Doktor Kıvılcım kimdir? Özge Özder kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Mucize Doktor Kıvılcım hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR KIVILCIM KİMDİR?

30’ların sonunda. Hastanenin müdür yardımcısı ve Beliz’in üvey annesidir. Beliz’in kullanmadığı bütün o silahları; güzelliği, mevkisini, zekasını hiç çekinmeden kullanır... Bedeli, günahı ne olursa olsun, Kıvılcım muhakkak istediğini alır. En büyük amacı ise Beliz'den kurtulup hastanenin başına geçmektir.

ÖZGE ÖZDER KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1978 yılında Ankara’da dünyaya gelen Özge Özder, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü derece ile kazanmış ve Hacettepe’de lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlamıştır. Televizyon ekranlarında ilk kez 1993 yılında Ferhunde Hanımlar dizisiyle boy gösteren güzel oyuncu, sonrasında ise Dadı, İyi Aile Robotu, Çifte Bela gibi unutulmayan yapımların kadrosunda yer almıştır. Ekranlardan hiçbir zaman uzak kalmayan Özder, Uy Başuma Gelenler, Estağfurullah Yokuşu, Hayat A.Ş. ve Aşkın Mucizeleri gibi çeşitli projelerde üstlendiği rollerle seyircinin dikkatini çekmiştir. Başrolleri Özcan Deniz ve Naz Elmas gibi isimlerle paylaştığı Haziran Gecesi’nde ise seyirciden büyük beğeni toplamıştır. Sonrasında Emret Komutanım, İyi ki Varsın ve Ömre Bedel gibi başarılı yapımlarda yer almış, Dudaktan Kalbe’de hayat verdiği Cavidan Meriçoğlu rolüyle ise adından çokça bahsettirmiştir. 2010’lu yıllarda da ekranın vazgeçilmez yüzlerinde olan Özge Özder, Umutsuz Ev Kadınları’nda başrolleri Bennu Yıldırımlar ve Songül Öden gibi isimlerle paylaşmış, sonrasında ise Kehribar, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Rüya ve Kocaman Ailem dizilerinde rol almıştır.

İlk beyaz perde deneyimi 2006 yılında Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği Sınav filmindeki Candan karakteri olan başarılı oyuncu, 2007 yılında Sıfır Dediğimde ve 2008 yılında Başka Semtin Çocukları isimli yapımlarda yer almıştır. 2011 yılında ise Türkan Saylan’ın hayatını anlatan Türkan filminde hayat verdiği Zeynep karakteriyle beyaz perdenin de vazgeçilmez yüzlerinden biri olduğunu seyirciye bir kez daha göstermiştir. 2019 yapımı Konuşan Hayvanlar isimli çocuk filminde ise Bana Göz Kulak Ol Derneği yararına konuk oyuncu olarak rol almıştır.

Yeni sezonun en güçlü yapımlarından Mucize Doktor isimli dizide canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle ise yeniden televizyon ekranlarında boy gösterecektir.

Özge Özder'in Oynadığı Diziler

2019 Mucize Doktor – Yusuf Pirhasan

2017 Rüya – Cemal Şan

2016 Umuda Kelepçe Vurulmaz – Cemal Şan

2016 Kehribar - Yıldız Hülya Bilban

2011-2014 Umutsuz Ev Kadınları – Merve Girgin, Eylem Koza,özlem Bayşu,Barış Erçetin

2009 Ömre Bedel – Nihat Durak, Görkem Turgut

2007 Dudaktan Kalbe – Andaç Haznedaroğlu

2006 İyi ki Varsın – Kemal Başbuğ, Erhan Baytimur, Demir Keskin

2005 Emret Komutanım – Haluk Göl, Kartal Tibet, Ömer Uğur, Sarp Levendoğlu, Taner Akvardar, Tuğba German, Oğuz Yalçın

2004 Haziran Gecesi – Andaç Haznedaroğlu

2004 Aşkın Mucizeleri – Ali Artaç

2003 Hayat A.Ş. – Erkavim Yıldırım

2003 Estağfurullah Yokuşu – Kumral Pakel, Abdullah

2003 Uy Başuma Gelenler – Berrin Dağçınar

2001 Çifte Bela – Bülent Özdural

2001 İyi Aile Robotu – Yücel Uçanoğl

2000 Dadı – Ebru Yalçın, Fatih Aksoy, Günay Köker

1993 Ferhunde Hanımlar – Murat Karahüseyinoğlu, Gülsen U. Erişdi, Altan Yücel

Özge Özder'in Oynadığı Filmler

2011 Türkan – Cemal Şan

2008 Başka Semtin Çocukları – Aydın Bulut

2007 Sıfır Dediğimde – Gökhan Yorgancıgil

2006 Sınav – Ömer Faruk Sorak