27 Şubat 2020 Perşembe 15:49 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 15:49

Mucize Doktor Nazlı kimdir? Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal kim? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor'da Nazlı karakterine hayat veren Sinem Ünsal hakkında araştırmalar yapılıyor. Performansı ile etkilemeyi başaran Sinem Ünsal'a dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. Sinem Ünsal 21 Haziran 1993 doğdu. Üniversite eğitimine kadar İzmir/Foça’da yaşadı. 2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Sinem Ünsal 2016 itibarıyla TV dizilerinde rol almaya,2019 Ocak ayı itibarıyla tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

MUCİZE DOKTOR NAZLI KİMDİR?

20'lerinde, cerrahi asistanı, Ali’nin ilk ve büyük aşkı. Empati yeteneği yüksek, bu yüzden fazla bağlanabiliyor. Nazlı hastanenin en gelecek vaat eden cerrahi asistanlarından biri. Bağımlılıksa onun en hassas noktası. Bu konuya en ufak bir tahammülü bile yok. Ailesinde yaşadığı travması yüzünden de erkeklere güvenmekte hep zorlandı. Güzel ve akıllı bir kız olmasına karşın pek ilişki yaşamadı, hayal kırıklığına uğramaktan korktu, kendini hep korudu. Onun bu zırhını aşmayı ilk başaran Ferman oldu. Nazlı yakışıklı, başarılı cerraha önce hayran, sonra da sırılsıklam aşık oldu. Kendini alamadı, ne olduğunu, başına ne geldiğini o bile anlamadı. Ama Ferman’ın Beliz’le ilişkisini bildiği için platonik takılıyor.

MUCİZE DOKTOR'UN NAZLI'SI SİNEM ÜNSAL KİM?

21 Haziran 1993 doğdu. Üniversite eğitimine kadar İzmir/Foça’da yaşadı.

2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bölümü’nde çift-ana dal lisans programını tamamladı.

Müfit Aytekin Atölye’de oyunculuk eğitimleri aldı.

2016 itibarıyla TV dizilerinde rol almaya,

2019 Ocak ayı itibarıyla tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

2019 - Yapıkredi Afife Jale Ödülleri’nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterildi.

2019 - 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülü verildi.

SİNEM ÜNSAL'IN OYNADIĞI DİZİLER

2016-17 Çoban Yıldızı dizi /Most Yapım

2017-18 Siyah Beyaz Aşk dizi / D Yapım

2018-19 Kızım dizi / Med Yapım

2019-... Mucize Doktor dizi / MF Yapım

SİNEM ÜNSAL'IN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

2019-... Bir Alaturka Hikayet: Raif ile Letafet / Cihangir Atölye Sahnesi