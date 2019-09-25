22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6975
  • 6,2607
  • 279.443
  • 102391
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mucize filmi konusu nedir? Mucize oyuncu kadrosunda kimler var? Mucize filmi nerede çekildi?

Mucize filmi konusu nedir? Mucize oyuncu kadrosunda kimler var? Mucize filmi nerede çekildi? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00'da Show Tv'de ekranlara gelecek olan Mucize filmi hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Mucize filmi 2015 yılında vizyona girdi. Film1960 yılında Mahir isimli öğretmenin İzmir’den doğu illerinden birine tayini ve sonrasında yaşadıklarını anlatıyor. Mucize filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu akşam saat 20:00'da Show Tv'de ekranlara gelecek olan Mucize filmi hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. Mucize filmi konusu nedir? Mucize oyuncu kadrosunda kimler var? Mucize filmi nerede çekildi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Mucize filmi 2015 yılında vizyona girdi. Çekimleri İzmir Foça, Uşak, Kars ve Kağızman’a bağlı bir köyde gerçekleştirilen "Mucize" Mahsun Kırmızıgül'ün dördüncü filmi olarak biliniyor. Mucize filmi hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
 
MUCİZE FİLMİ KONUSU NEDİR? 
Filmin konusu 1960 yılında Mahir isimli öğretmenin İzmir'den doğu illerinden birine tayini ve sonrasında yaşadıklarını anlatsa da, asıl işlenen konu engelli insanlara, engelli adayları insanların nasıl baktığı ve davrandığı ile ilgili.
 
Bir öğretmenin bir kişinin, bir kişinin bir ailenin ve dolayısıyla bir köyün belki de zincirleme olarak tüm dünyayı nasıl değiştirebileceğini de göstermekte. Tabi sadece öğretmen değil, aşkın da gücünü çok farklı bir biçimde işleyip göstermiş oluyor.
 
Filmde Mahir öğretmen ailesi ve çocuklarını geride bırakıp geri dönebilecekken zor olanı seçip kalıyor; üstüne üstlük, kendi cebinden parayla köye okul yaptırıyor ve kızları okula göndermeyen ve onları sadece bir mal olarak gören zihniyeti yıkmaya çalışıyor.
 
Aziz karakteri ise ilk başlarda köyün delisi gibi bir imaj veriyorken ve Mahir öğretmen de kendisinden korkarken zamanla, aslında onun da duygularının olduğunu ve herkes gibi hissettiğini ancak onlar gibi davranamadığını seziyor. Ona konuşmayı ve yazı yazmayı öğretiyor.
 

 
Filmin geneli Aziz'in diğer erkek kardeşleri için annelerinin kız isteme adetlerini esprili bir şekilde kullanıcıya sunarken, Aziz'in kendini normal bir birey olarak kabul ettirmeye başladığı bir dönemde bir talih kuşu konuyor.
 
Aziz için kız istemeye gidiliyor ve evleneceği kız, kardeşlerinin eşlerinin aksine her şeyiyle tam bir güzellik abidesi. Ancak bu hem Aziz hem de eşi için bir kâbus oluyor. Aziz'in durumu ve eşinin güzelliği diğer köy ahalisi tarafından çekilmeyince onlar da çareyi kaçmakta buluyor.
 
Aziz ve ailesi 7 yıl sonra iyileşmiş bir şekilde Muallim Mahir ile birlikte dönüyor ve bütün köy ahalisi buna şaşırıyor. Bu görüntüden sonra film sona eriyor.
 
 
MUCİZE OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? 
Talat Bulut – Muallim Mahir
Mert Turak – Aziz
Seda Tosun – Mızgin
Zafer Alpat – Zafer Ögretmen
Meral Çetinkaya – Hazar
Ali Sürmeli – Haydar
Serpil Gül – Güle'nin annesi
Berivan Kahraman – Sare
Büşra Pekin – Gülten (Güle)
Cezmi Baskın – İsa
Dilek Denizdelen – Rinde
Doğukan Polat – Feyzi
Adem Atbaş – Fehmi
Erdem Yener – Celal
Erol Demiröz – Muhtar
 
MUCİZE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Çekimleri İzmir Foça, Uşak, Kars ve Kağızman’a bağlı bir köyde gerçekleştirilen "Mucize" Mahsun Kırmızıgül'ün dördüncü filmi.
 

Rum bakana soğuk duş! Bakan Çavuşoğlu anında cevabını verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan New York'ta çok sert 'Keşmir' tepkisi

Başkan Erdoğan'dan New York'ta çok sert 'Keşmir' tepkisi

ABD'den yeni 'İran' hamlesi! Çin şirketleri hedefte

ABD'den yeni 'İran' hamlesi! Çin şirketleri hedefte

31 Mart seçimlerindeki usulsüzlük soruşturmasında yeni gelişme

31 Mart seçimlerindeki usulsüzlük soruşturmasında yeni gelişme

Fatih Terim'den Belhanda sözleri! 'Maskesi hazır, derbide...'

Fatih Terim'den Belhanda sözleri! 'Maskesi hazır, derbide...'

Türkiye'de bir ilkti... Tam isabetle vurdu

Türkiye'de bir ilkti... Tam isabetle vurdu

'Yamyam balık' paniği: Teneke yiyen, her şeyi yer

'Yamyam balık' paniği: Teneke yiyen, her şeyi yer

On binleri ilgilendiriyor: EYT için üç farklı teklif

On binleri ilgilendiriyor: EYT için üç farklı teklif

'Babana selam söyle' cümlesinden şüphelendi... Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

'Babana selam söyle' cümlesinden şüphelendi... Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

ATMACA füzesinden tam isabet

ATMACA füzesinden tam isabet

İstanbul'un sembolü olacak, sona yaklaşılıyor

İstanbul'un sembolü olacak, sona yaklaşılıyor

İlk kez görüntülendi! Tamamlandığında 2 bin 500 kişi ibadet edebilecek

İlk kez görüntülendi! Tamamlandığında 2 bin 500 kişi ibadet edebilecek

100 bin liraya bile satmadı! Baba yadigarına gözü gibi bakıyor

100 bin liraya bile satmadı! Baba yadigarına gözü gibi bakıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA