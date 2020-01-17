İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8751
  • EURO
    6,5368
  • ALTIN
    293.246
  • BIST100
    120945
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu
Güncel

Takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu

Kayseri’de meydana gelen trafik kazası sonucu takla atan otomobilin sürücüsü, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

IHA17.01.2020  11:58 - Güncelleme: 17.01.2020  11:58

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet bulvarı üzerinde 38 KN 504 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 38 RY 013 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 38 RY 013 plakalı otomobil takla atarak yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinde hafif yaralı olduğu anlaşılan 38 RY 013 plakalı otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri de güvenlik sebebiyle trafiğin tek şeritten akmasını sağladı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İspanya'da atlar, kötülüklerden arındırılmak için ateş üzerinde yürütüldü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler
Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler

Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler

Yeni Sultan Türk çıktı!
Yeni Sultan Türk çıktı!

Yeni Sultan Türk çıktı!

Bölge ülkelerine 'yeni kanal' teklifi
Bölge ülkelerine 'yeni kanal' teklifi

Bölge ülkelerine 'yeni kanal' teklifi

ABD dergisinden çarpıcı makale: Tehlikeli ve dürüst olmayan biri
ABD dergisinden çarpıcı makale: Tehlikeli ve dürüst olmayan biri

ABD dergisinden çarpıcı makale: Tehlikeli ve dürüst olmayan biri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.